Pointa N: Pavel se vydal tam, kde chtěli Babiše, Kladno to přehnalo s obranou heren

Petr Pavel strávil dva dny v Karlovarském kraji, kde si většina voličů přála za prezidenta Andreje Babiše. Pustil se tak ještě před inaugurací do zasypávání příkopů. A přesvědčil se, že jedna cesta na to rozhodně stačit nebude. Radnice v Kladně zase u soudu zjistila, že nemůže zneužívat veřejnou moc a obecní kasu k tomu, aby se snažila zamezit úspěšnému konání místního referenda.

Dnešní dění pro vás vybral a okomentoval Jan Moláček.

Pavel v Karlovarském kraji

„Miloš Zeman po svém znovuzvolení před pěti lety oznámil, že pojede do obcí a regionů, kde dostal nejvíc hlasů. Je to jedna z mnoha věcí, v nichž by Petr Pavel měl dělat pravý opak toho, co činil jeho předchůdce. Měl by vyrazit tam, kde lidé volili jeho soupeře,“ napsal jsem v prvním komentáři po Pavlově zvolení prezidentem.

Pavel věru neztrácí čas. Nemyslím si sice, že by svůj program řídil podle novinářských rad, ale každopádně udělal dobře, že ještě před inaugurací zamířil do Karlovarského kraje.

Ten byl, jak známo, jedním ze tří, kde vyhrál jeho soupeř. Pavel tam strávil rovnou dva dny a navštívil všechna tři okresní města, tedy Karlovy Vary, Cheb i Sokolov. Plus menší města Aš, Ostrov nad Ohří a další obce. Doprovázeli ho také reportér Deníku N Michal Tomeš a fotograf Ludvík Hradilek, kteří vydali souhrnnou reportáž z celé cesty.

Pavel nejspíš čekal, že se setká i s projevy nesouhlasu a odmítání, koneckonců byl na území s převahou voličů svého soupeře. V tom se nemýlil. Kromě potlesku a příznivců ve flanelových košilích si užil také