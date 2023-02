Historici čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Přinášíme svědectví jejich studentek

Univerzita Karlova prošetřuje několik svědectví o sexuálním obtěžování a nevhodném chování, které se týkají historiků Miroslava Vaňka a Pavla Mückeho. Oba jsou vedoucími osobnostmi oboru orální historie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) i Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR (ÚSD AV ČR).

Případem se zabývá univerzitní ombudsmanka Kateřina Šámalová, která hned po svém lednovém nástupu do funkce dostala podnět od trojice studentek, postupně se i díky její výzvě přidaly další. Dnes mluví o sedmi až deseti lidech, kteří mají podle výpovědí s nevhodným chováním zkušenost, svědků jsou podle Šámalové další desítky.

Ve výpovědích se podle ní objevuje celá řada forem nevhodného zacházení ze strany pedagogů a podnět nyní podrobně zkoumá rektorkou zřízená poradní komise.

„Předmětem byly opakované sexistické narážky, opakované návrhy k sexuálním aktivitám, opakované zavádění komunikace na intimní témata, dotazování na partnerský, sexuální život,“ popsala v rozhovoru s Deníkem N Šámalová.

V podnětech se řešilo také možné zneužívání alkoholu při mimoškolních aktivitách či na výjezdních kurzech. „Ve svědectvích byla také dokazována dlouhodobost, jistá forma systematického zacházení, něco, co je nějakým rysem v chování. Nutno dodat, že u každého pedagoga jsou ta obvinění nebo předměty podnětu trochu jiné,“ vysvětluje ombudsmanka.

Přečtěte si také „Čelí podezření z nevhodného zacházení, ale nedělejme z nich jen hříšníky.“ Dvojrozhovor o kauze Fakulty humanitních studií

Když na začátku února vydala děkanka FHS UK Marie Pětová první vyjádření k podnětům, o kterých se od ombudsmanky dozvěděla, jména konkrétních pedagogů v něm nezazněla. Na veřejnost se dostala až s vyjádřením Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který s univerzitou během prošetřování spolupracuje. Vyjádření ale po několika dnech z webu ústavu zmizelo, mezitím však o případu obecně informovalo několik zpravodajských serverů.

Studenti i někteří akademici tvrdí, že nevhodné chování obou mužů bylo veřejným tajemstvím už několik let. Děkanka Pětová nicméně odmítá, že by za téměř osm let, co je ve funkci, jakoukoliv podobnou stížnost na dvojici vyučujících dostala.

Výsledky práce poradní komise se očekávají nejpozději na začátku března, oba vyučující do té doby děkanka dočasně stáhla z výuky. Pavel Mücke zároveň rezignoval na funkci zástupce ředitele ÚSD, Vaňka k odstoupení z čela ústavu v pondělí vyzvala dozorčí rada a rada ústavu, ve čtvrtek tak učinil. Oběma mužům Deník N nabídl prostor pro vyjádření a zaslal jim konkrétní dotazy. Možnosti ale nevyužili. Vaněk redakci napsal, že je od minulého týdne v pracovní neschopnosti. Mücke se vyjádřil pouze k dílčím otázkám ohledně svého podnikání. Oba dva ale už dříve ČTK řekli, že se cítí nevinní.

Na co přesně studenti a akademici upozorňují, se mezitím stává předmětem spekulací na chodbách obou institucí. Deník N přináší jedenáct výpovědí, které získal od současných i bývalých studentek a kolegů obou historiků. Všichni, které redakce vyslechla, se zároveň se svými negativními zkušenostmi obrátili také na univerzitní ombudsmanku. Popisují nevhodné chování nejen z posledních dvou let, ale i svědectví sahající 16 let do minulosti.

Identitu všech studentek Deník N zná, pro účely textu ale používá smyšlená jména.

Heslo: ohýnek

První zkušenost s akademickým prostředím zažila Darina na seznamovacím kurzu pořádaném studenty Fakulty humanitních studií na podzim roku 2021. Do kempu poblíž Sedlčan se sjeli studenti i někteří vyučující. Mezi nimi byl i profesor Vaněk, který měl druhý den představit magisterský obor orální historie. „Soudobé dějiny a celý obor mě velmi zajímal, protože je to jedna z možností studia, o které jsem uvažovala,“ popisuje Darina.

První večer se konal seznamovací táborák, kde se ke kroužku skupinky spolužaček včetně Dariny přidal profesor Vaněk. „Stoupl si vedle mě, a i když byl očividně podnapilý, konverzace byla nejprve příjemná a zajímavá. Mluvil o oboru a o tom, co zažil při výzkumu, doptávala jsem se ho. V jednu chvíli, jak povídal, jsem cítila, že mi jeho ruka