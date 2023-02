Plesnivec alpský znovu „nabil“ kremelské propagandě.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 15. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Propaganda využila plesnivec. Tento díl začneme upozorněním na nejnovější hit kremelské propagandy, kterého se na Slovensku chytilo například dezinformační rádio Slobodný vysielač Borise Koróniho. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden udělil 10. horské útočné brigádě čestný název Edelvejs.

Toto slovo má zvláště na Slovensku velmi negativní konotace, které jsou spojeny s nacisty a jejich vražděním během druhé světové války. Název Edelweiss nesla i protipartyzánská jednotka německé armády, složená primárně ze sovětských zajatců (takzvaných vlasovců) a bývalých slovenských povstalců, která po potlačení Slovenského národního povstání povraždila obyvatele Kľaku a Ostrého Grúňa.

Kremlská propaganda a její slovenští šiřitelé tak znovu objevili „důkaz“ pro jedno ze svých základních poselství. „Že by jednou z evropských hodnot, za které se prý bojuje na Ukrajině, byla rehabilitace nacismu?“ napsal například svému publiku Slobodný vysielač.

Pokud by Ukrajinci skutečně pojmenovali brigádu podle jednotky vrahů, byla by to věc, na kterou by zřejmě musela reagovat i slovenská diplomacie. Jenže v ruskojazyčném i ukrajinskojazyčném prostředí má toto slovo zcela jiné konotace.

Stručně: Ukrajinci nedali své jednotce název Edelweiss, ale