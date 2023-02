„Už delší dobu se ví, že Čína tyto průzkumné prostředky využívá a buduje jejich flotilu,“ říká ředitel Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany a bývalý vojenský zpravodajec Libor Kutěj. Vysláním balonu mohla podle něj Čína demonstrovat, že má sofistikovanou technologickou schopnost proniknout do amerického vzdušného prostoru.

Čína mohla vysláním balonu testovat reakci USA na průnik do vzdušného prostoru, říká plukovník Kutěj

Na co se také ptáme:

Jakou mohla mít Čína motivaci poslat špionážní balon nad USA?

Co všechno dokáže zjistit?

Jaké další výzvědné prostředky využívá?

Je sestřelení balonu adekvátní reakcí?

Má svůj špionážní balon i Česko?

Co to teď pořád létá po nebi?

To, co máme potvrzeno, je sestřelený čínský balon. Pak tu máme další tři objekty, které se pohybovaly na severozápadě Spojených států, Kanady a podobně. A tam už je hodně spekulativní, o co vlastně šlo.

Generál severoamerických vzdušných sil nepopřel, že by se mohlo jednat o něco, co jako běžní smrtelníci nazýváme UFO. Mluvčí Pentagonu nicméně zaujala trochu zdrženlivější postoj. Ve vzduchu se toho pohybuje hodně a hodně se toho teď také sestřeluje.

UFO je neidentifikovatelný objekt, nemusí jít hned o zelené mužíčky z jiné planety, k tomu se ještě dostaneme. Rád bych se ale zastavil u sestřeleného čínského špionážního balonu. Co jeho vysláním Čína sleduje?

To by asi byla otázka spíš pro politické a vojenskostrategické vedení Číny. Peking má ale i jiné vysoce sofistikované prostředky k výzvědnému zpravodajství proti Spojeným státům a pro získání jiných zpravodajsky relevantních informací.

My samozřejmě můžeme pouze spekulovat, ale je možné, že balon měl Američanům vyslat jakýsi signál a zjistit, jak vůbec budou reagovat.

Nelze vyloučit, že Čína chtěla, aby Spojené státy balon odhalily, to je možná důležité si připomenout. Je možné, že celým smyslem té čínské aktivity bylo, aby