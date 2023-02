Česko-slovenské slovo týdne: miluju tě vs. ľúbim ťa

grafika

Pár slov o slovech miluji/miluju tě

Kdy správné použít kupuju a kdy kupuji? Existuje bezpečná varianta, která bude OK kdykoli? Zvláštní situace, která ale v češtině není ojedinělá. Dvě varianty téhož, obě mají příručky za spisovné – ale v praxi někomu jedna přijde spisovná málo a někomu ta druhá zas moc. A není výjimečné, že ten někdo je dokonce ta samá osoba!

Můžeme pozorovat, jak se v čase používání těchto koncovek mění. Například dneska zrovna mezi půlnocí a jednou se proměnilo deset -uji na -uju. Redigoval jsem text, jehož autor je vcelku moderní mladý muž, sepsal to pro obyčejné lidi, o denních věcech, civilním jazykem. Řeknu vám, ta -uji z toho tak neupřímně trčela, že jsem jim ta íčka vzadu překoval na podkůvky u. Vím, že riskuju, že někomu z toho budou zase při čtení trčet ta -uju. Ale tak to holt je.

Přiznávám – před lety jsem myslel, že touhle dobou bude mít -uju dávno vyhráno, že -uji bude přežívat ve vzletných formulkách typu: Tak slibuji. Ale zatím se mu to povedlo jen na ulici, na papíře je úplně jiná setrvačnost. Čísla z korpusu ukazujou, že dobojováno zdaleka není.

Pro -uju ale hraje, že má na svojí straně ta nejsilnější slova. Ta, která říkáme těm nejbližším, ta, která šeptáme a bez nichž život není. Každá pozná, že když jí řekne miluji tě, je to trouba nebo sňatkový podvodník. To už se dneska upřímně a bez nadsázky říct nedá. U dalších slov to časem půjde stejným směrem, -uji zbude hračičkům a – podvodníkům.

Čech o slovech ľúbim ťa

Líbit se, libovat si, libo, libý, líbezný. Tohle je skoro všechno, co zbylo v češtině ve slovní rodině, která má původ v nějakém praslovanském ľubъ. Většina z nás asi neví, že slovenské ľúbiť je příbuzný, nijak vzdálený bratraneček. Ale přitahuje nás.

Je to nevědomá touha po něčem, co jsme též mívali, po pradávném čase, kdy jsme také, statní jonáci, staročesky ľúbívali. A pak to měkké ľ – bezpečná exotika s příslibem nebezpečné erotiky. Pardon. Měl bych mluvit za sebe. Ale myslím, že tak to plus minus slyšíme všichni.

Možná je to tím, co ještě patří do rodiny, ale výš jsem nejmenoval. Líbat se. Oklikou též libido. Jen kdybyste chtěli pro vůni přidat libeček, to už jste se nechali svést. A bacha, lehkovážníci, také slíbit!

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine