Bohuslav Svoboda (ODS) byl zvolen pražským primátorem. Do funkce ho zvolilo 50 z 65 zastupitelů.

„Slibuji, že já i celá nově zvolená koalice se dáme do práce,“ řekl Svoboda. „Troufám si tvrdit, že vím, co my Pražané potřebujeme,“ okomentoval své zvolení.

Ve své funkci hodlá využít napojení na vládní politiku. Řešit by chtěl