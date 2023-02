Pointa N: Praha se dočkala, má novou koalici. Chybí ale nadšená očekávání

Praha se po téměř pěti měsících od voleb dočkala nové magistrátní koalice. Primátora a radní za Spolu, Piráty a STAN by zastupitelstvo mělo zvolit ve čtvrtek. Naopak nedočkají se ti, kdo touží po ústavním právu platit hotovostí. Další zaplevelení Listiny základních práv a svobod odmítl Senát.

Dnešní dění pro vás vybral a okomentoval Jan Moláček.

Praha má koalici

Šéfové pražského Spolu, Pirátů a STAN podepsali koaliční smlouvu; netrvalo to ani pět měsíců od voleb. Metropole tak bude mít novou městskou radu a staronového primátora. Tím by zastupitelé měli ve čtvrtek zvolit agilního Bohuslava Svobodu (ODS), který si do portfolia aktuálně vykonávaných politických funkcí zařadí vedle poslanecké kartičky také primátorský řetěz.

Komplikace se nečekají. Na rozdíl od posledního pokusu o Svobodovo zvolení, které na poslední chvíli překazil názorový obrat Hany Marvanové. Koalice má pohodlnou většinu a na Svobodovi se dohodla.

Zda čekají pod novým vedením komplikace Prahu, je jiná otázka. Koaliční strany se dušují, že ne – právě dlouhé vyjednávání prý zajistilo, že se náležitě obrousily všechny hrany a předem umetly všechny cestičky, takže končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který nově převezme dopravu, věří, že „koalice bude maximálně stabilní“. Jeho nástupce zase slíbil, že se od prvního dne bude „pracovat, pracovat, pracovat“.

Tak uvidíme. Programové priority tvořící přílohu koaliční smlouvy znějí hezky, ale dost obecně. Nechybí samozřejmě evergreen „podpory dobudování Pražského okruhu“. Pražané se ale spíš těší na moment, kdy chybět bude, protože se po okruhu bude jezdit.

Dokonce i chodci a cyklisté se mohou těšit, že město pod vedením primátora, který navzdory lékařskému vzdělání vidí větší riziko v erupcích na Slunci než ve výfukových emisích, pro ně bude „dále zlepšovat podmínky“.

Skeptik by možná napsal, že třeba zrovna podmínky pro cyklisty jsou v Praze tak mizerné, že s nimi nic jiného než zlepšovat ani dělat nejde. Ale ještě větší skeptik by mu mohl namítnout, že se možná bude ještě divit.

Tak uvidíme. Nezaznamenal jsem, že by se se vznikající novou radou pojila v Praze nějaká nadšená očekávání, ale možná pro ni tím lépe – může jen příjemně překvapit.

A ještě trocha sebekritiky – jak dokazuje tento text, byl jsem dost skeptický také minule, když se primátorem stal Zdeněk Hřib. Ten přitom nakonec v čele města docela obstál. Tak třeba to podobně dopadne i tentokrát.

Senát čas nezastavil

Senát svedl bitvu o hotové peníze. Ne že by se snad senátoři a senátorky porvali o svazky bankovek, ale část z nich se pokusila právo na placení hotovostí prosadit do ústavy. Nebudu vás napínat – neprošlo to.

Ústavní právo na placení hotovými penězi je jedním z neustále se opakujících požadavků, kterými se část konzervativně smýšlejících politiků a aktivistů snaží zastavit čas. V minulém sněmovním volebním období se je pokusili prosadit (oba) poslanci za Trikoloru.

V pozadí stojí konspirační teorie, že pokud hotovost zcela zmizí, skončí naše svoboda. Vlády nás budou kontrolovat a povolovat nám utratit za měsíc jen určitou částku, zakazovat nákup určitého zboží, svévolně si z našich účtů strhávat pokuty, zač se jim zlíbí, a samozřejmě bedlivě sledovat veškeré naše transakce.

Jak už to v podobných případech bývá, návrh senátorky Jitky Chalánkové se zaklínal svobodou, tu ale ve skutečnosti omezoval. Předepisoval totiž každému podnikateli ústavní povinnost přijímat hotové peníze. Bral mu možnost svobodně se rozhodnout, že bude přijímat jen elektronické platby. I když tím třeba přijde o část zákazníků.

Nemožnost platit hotově je přitom ve světě čím dál běžnější a není divu. S hotovostí je totiž spousta problémů. Musí se s ní manipulovat, což zdržuje mnohem víc než pípnutí kartou nebo mobilem, a musí se dopravovat do banky, což je nákladné. Nemluvě ani o tom, že větší množství hotovosti, ať už v prodejně, nebo při dopravě, láká lupiče. Mince a bankovky mohou být samozřejmě také zdrojem infekce.

Rizika plně digitální ekonomiky samozřejmě nelze podceňovat. Je ale nutné je řešit jinak než umíněným lpěním na anachronických pozůstatcích minulosti, které z běžného života pomalu mizí.

Nezdá se, že by si to část senátorů uvědomovala. Chalánková po zamítnutí návrhu okamžitě oznámila, že předloží další – chce ústavní právo „být offline“.

Já bych si přál ústavní právo na to, aby se členové a členky českého Senátu chovali jako rozumní lidé. Pokud někdo umíte tesat do hliněných destiček nebo škrábat husím brkem na pergamen, předejte prosím paní senátorce mou prosbu.

Jednou větou

Naše témata

Matka dospívajícího chlapce z Prahy zaplatila loni v listopadu za trhání dvou stoliček celkem sedm tisíc korun.

„Docela mě to zaskočilo. Nikdy předtím jsme za trhání zubů neplatili, navíc tři a půl tisíce za jeden zub, to mi vyrazilo dech. Ordinace má totiž normální smlouvu s pojišťovnou,“ říká Dagmar, která požadovanou částku za ošetření syna v pražské zubní ordinaci Astella zaplatila.

Část lékařů po pacientech nelegálně žádá tisíce korun. Pojišťovny řeší stovky případů ročně (Iva Bezděková)

Lze konstatovat, že rok 2022 není z hlediska úhrnné plodnosti nijak výjimečný, v rámci uplynulého desetiletí se jeví jako průměrný. Nic nenasvědčuje, že by se během něj projevovaly atypické efekty snižující plodnost. Pokles počtu nově narozených dětí je nesporný, ale k jeho vysvětlení stačí vzít v úvahu, jak klesá počet žen v reprodukčním věku, další mechanismy nejsou nutné.

Jak se vyrábí panika: očkovaným rodičům se prý rodí méně dětí. Vysvětlujeme, proč to není pravda (Petr Koubský)

Zaujalo nás jinde

„Nemáme podle mého přesvědčení šanci Čínu dohnat. Čína má obrovský náskok ve výrobě baterií a na rozdíl od Evropy má i přístup ke vzácným kovům a surovinám. I v oblasti softwarových řešení jsou dál. A my už je nedoženeme.“

Europoslanec za ODS Alexandr Vondra v rozhovoru pro server Echo 24 naříká nad schválením zákazu výroby spalovacích motorů v EU do roku 2035. To je ale záhada, proč má Čína náskok, že? Vždyť v Evropě se vůbec nikdo rozvoj elektromobility nesnažil léta brzdit, seč mohl.

Když se inženýři s rozespalýma očima začali přihlašovat ke svým laptopům, zjistili, o jakou mimořádnou situaci se jedná: Tweet Elona Muska o Super Bowl získal méně interakcí než tweet prezidenta Joea Bidena.

Novináři serveru Platformer popsali, jak majitel Twitteru Elon Musk přinutil o víkendu zaměstnance sociální sítě upravit algoritmy tak, aby maximálně zobrazovaly tweety jediného uživatele –⁠ jeho samotného.

Výrok dne

„Vláda tu pozici zřídila, vláda tu pozici zrušila.“

Končící vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma o svém odvolání. Co se na pozici dělo mezi těmito dvěma momenty, zůstává tak trochu záhada.

