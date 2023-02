Vývoj bojů (356. den): Americká technika pro Ukrajinu už je v Německu, Rusové budují opevnění, jaro bude intenzivní

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z úterý 14. února. Situace už může být na některých místech jiná.

Přípravy na jarní boje gradují. Rusové prý stahují blíž k hranicím svoje letecké jednotky. Čeká se, co se stane kolem prvního výročí invaze.

Moskva možná spustí větší ofenzivu právě s intenzivnější podporou většiny spícího letectva. Jenže to by zopakovala chybu z minulého roku, když tehdy zaútočila krátce před příchodem oteplení a bláta. Ukrajinci zase mohou mít v plánu nějaké monumentální gesto vzdoru, kterým alespoň jednorázově přenesou válku na ruské území.

U Bachmutu, Kreminné, Vuhledaru a Doněcku zároveň probíhají těžké boje, které zatím nevedou k podstatným pohybům na frontě.

Během toho všeho na pozadí probíhají přípravy na jarní a letní boje. Poprvé je výrazně ovlivní západní obrněná technika v podobě tanků nebo bojových vozidel pěchoty (už dodané houfnice a raketomety jsou důležité, ale až tyto zbraně jsou schopné rychlých manévrovaných útoků). Přípravy na jejich nasazení rychle postupují a ukazuje se to i tento týden.

Ukrajinští tankisté se už přecvičují na německé tanky Leopard. Dostali na to měsíc. O jejich zkušenostech v tomto videu mluví major Vadim Chodak.

Major Vadim Khodak, 4th Tank Brigade, originally from Dnipro, describes his experience of training on Leopard tanks in Poland so far.

Měsíc se může zdát jako velmi málo na kvalitní výcvik, ale jsou dva důvody, kvůli kterým to musí stačit. Zaprvé díky tomu mohou být západní tanky na frontě na přelomu března a dubna, tedy v době před začátkem očekávané ukrajinské ofenzivy. Druhé vysvětlení spočívá v Chodakově popisu jeho jednotky. Jde o 4. tankovou brigádu, která do Polska přišla přímo z první linie na Donbasu. Od začátku invaze se jí podařilo ubránit Charkov, zúčastnila se i úspěšné ofenzivy u Charkova.

Přestože 4. tanková brigáda vznikla v roce 2017 pouze jako záložní, díky zkušenostem získaným od února 2022 na přecvičení nepřišli žádní nováčci, ale ostřílení bojovníci, kteří ovládají taktiku tankového boje, mají dlouhé zkušenosti s ovládáním tanků a je předpoklad, že se rychle přizpůsobí lepší technice.

Tato konkrétní jednotka se školí na ovládání Leopardů 2A4, která je nejstarší verzí Leopardu 2, jakou Ukrajinci dostanou. Tento týden například Norsko oznámilo dodání osmi kusů.

Druhou předzvěstí budoucí podoby války je vylodění stovek kusů těžké obrněné techniky ze Spojených států v Německu.

A ship carrying US military aid for Ukraine arrived in the German port of Bremerhaven. M2A2 Bradley ODS-SA, AN / TWQ-1 Avenger air defense systems and M88A2 Hercules ARVs and other military equipment are being unloaded from the ship.

Je mezi nimi i šedesát velmi kvalitních bojových vozidel pěchoty Bradley. Na cestě jsou i kolové obrněnce Stryker.

⚡️The port of the German city of Bremergafen, where military equipment from the United States arrives. The vessel Arc Integrity with 60 Bradley infantry fighting vehicles for Ukraine has already unloaded there.

In addition to Bradley, there are 280 different military vehicles.

In addition to Bradley, there are 280 different military vehicles. pic.twitter.com/bKxyxjArgm

