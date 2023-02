Proč Babiš oslovil Romy? Strach z války, Pavlova chyba i rady vlivných „lajfkařů“

Po už nepotřebných prezidentských billboardech podél silnice do Tanvaldu nedaleko hranic s Polskem stéká voda z tajícího sněhu. Papír s tvářemi generála Petra Pavla a předsedy ANO Andreje Babiše se už místy odlupuje.

Chodníky cestou ke kanceláři tanvaldského sdružení Romany Art Workshop křupou pod botami.

Středisko, které zlepšuje život Romů a hlavně jejich dětí v tomto městě v Jizerských horách, bylo lehce vytopené. Okny se dovnitř protlačilo jen málo paprsků. Osvětlují množství diplomů na zdech i stohy dokumentů a vystavené fotografie z nespočtu akcí. V každém koutě místnosti je vidět, že jsou tu místní pracovníci Patrik Kotlár, Štěpán Oláh a Eva Gáborová zabydlení už léta a do detailu znají místní komunitu. Vědí tak, proč velká část Romů v prezidentských volbách volila Andreje Babiše a co to může do budoucna znamenat pro politiky ostatních stran.

Podle romských aktivistů mnozí Romové volili hnutí ANO už dříve a stejně tak v minulých prezidentských volbách dávali přednost Miloši Zemanovi, kterého znali jako bývalého premiéra a sociálního demokrata.

„Kandidoval generál, voják. My se takových věcí bojíme. Máme strach z války,“ vysvětluje Patrik Kotlár pocity mnoha voličů, s nimiž v posledních týdnech hovořil o politice. „Po generace si s sebou neseme