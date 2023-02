Příběh ukradeného dědictví a jedné 80 let staré křivdy. Dar ve prospěch státu nepomohl židovské rodině na svobodu, dnes se vrací do jejích rukou

„Když jste daleko ve Spojených státech, necítíte to tak, jak to cítíte tady. Když jsem uviděla ty obrazy, byl to nepředstavitelný pocit. Jsou krásné, cítíte z nich okamžitý nehmotný pocit rodiny.“

Tak komentovala jedna z dědiček někdejšího brněnského průmyslníka Johanna Blocha, paní Cheryl Bernstein, v úterý večer v prostorách pražského Nostického paláce svou přítomnost v Praze.

„Je těžké vyjádřit, jak nesmírně výjimečné je pro členy naší rodiny stát zde téměř osmdesát čtyři let poté, co naši prarodiče a rodiče uprchli před hrůzami holokaustu,“ dodala její příbuzná, Anne Claire von Huene, jedna ze dvou žen, které přijely do Prahy, aby tu převzaly dědictví zcizené jejich předkům nacisty.

Příběh jejich ukradeného a znovu navráceného majetku je fascinujícím dobrodružstvím. I díky svému šťastnému konci, který vrátil majetek rodině po více než osmdesáti letech.

Událost, která se odehrála v Nostickém paláci za přítomnosti potomků Johanna Blocha, je vyvrcholením pečlivé práce mnoha jednotlivců a několika organizací a institucí v Česku i ve Spojených státech.

Je silným symbolickým gestem, snahou napravit zlomek křivd, jichž se na českém území během druhé světové války nacisté dopustili na židovských obyvatelích.

Průmyslník a vášnivý sběratel

Johann Bloch se narodil v roce 1869 v Brně a od roku 1900 vedl rodinný podnik, který založil jeho dědeček a který zpracovával kůže a vyráběl kožené zboží. Firma také dodávala vojenskou výstroj pro armádu, její kožedělné výrobky byly oceněny na světových výstavách ve Vídni a v Paříži. O patnáct let později do firmy vstoupil také Johannův mladší bratr Felix.

V roce 1903 se Johann oženil s