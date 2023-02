„Dobří Rusové“ si nevšimli ruského imperialismu

Nedávno jsem byl na konferenci v jedné z pobaltských zemí, kde jsem diskutoval o demokracii a lidských právech v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Na pódiu vystupoval významný ruský emigrant, proslulý umělec a zarytý nepřítel Putinova režimu. Konference byla neveřejná, proto mu budu říkat Andrej. Přišla řeč na budoucnost Ruska: rozpadne se, mohlo by se rozpadnout, mělo by se rozpadnout? Případné postruské státy či entity by mohly být přívětivějšími sousedy. Andrej tuto otázkuodbyl jako irelevantní a zbytečnou. Těžko přesvědčíte Rusy, aby se postavili proti Putinovu režimu, pokud budete obhajovat zničení země.

Trochu jsem přitlačil. Dodal jsem kontext: lze si (v zásadě) snadno představit, jak by se Bělorusko mohlo stát normální evropskou zemí. Jen by se muselo zbavit Lukašenkovy diktatury a vymanit se ze spárů Kremlu. Je také snadné si představit, jak by se Ukrajina mohla stát normální zemí. Než do ní před rokem vtrhla Putinova vojska, byla k tomu na dobré cestě. Pokud boje ustanou a Evropská unie a NATO jí nabídnou členství, může se Ukrajina stát šťastnou, stabilní, prosperující a demokratickou zemí.

Ale Rusko? To je jiná otázka. Jak tvrdí historik Alexander Etkind v knize „Vnitřní kolonizace“, ruští vládci se po staletí