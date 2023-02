„Čelí podezření z nevhodného zacházení, ale nedělejme z nich jen hříšníky.“ Dvojrozhovor o kauze Fakulty humanitních studií

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak a kdy se podnět k ombudsmance dostal.

V čem je podle výpovědí chování vyučujících problematické.

Jaké kroky škola již učinila a co lze očekávat dál.

Kdy bude známý výsledek šetření poradní komise.

Proč univerzita postupuje v součinnosti s Akademií věd ČR.

Jak ombudsmanka a děkanka obecně nahlíží na vztahy mezi vyučujícími a studujícími.

I to, jak velký problém představují ve svědectvích výjezdní kurzy pořádané oběma vyučujícími a konzumace alkoholu se studujícími.

Paní ombudsmanko, jen pár dní poté, co jste v lednu nastoupila do funkce, se vám dostal na stůl případ z Fakulty humanitních studií. Jak první stížnost v obecné rovině vypadala a jak jste postupovala?

Kateřina Šámalová: Podnět byl avizován už od konce roku, takže jsem věděla, že 4. ledna se uskuteční setkání se studentkami. Netušila jsem, o jaký podnět, o jaké studentky a fakultu půjde. Sešly jsme se se dvěma kolegyněmi a zprostředkovatelkou, která studentky zastupuje, a vyslechla jsem, co je předmětem jejich podnětu.

Den nebo dva předem jsme dostali písemné materiály – svědectví klíčových studentek. Už jsme se tedy doptávali na konkrétní věci a nemuseli jsme rozebírat obrysy situací, do kterých se dostaly.

V úřadu ombudsmana máme pravidlo, že právě podavatel nebo podavatelka si říká, co chce, aby bylo v dané situaci provedeno. Hodně jsme se tedy doptávali na to, jakým způsobem si kolegyně přejí případ řešit, jakkoliv bylo zjevné, že žádají o zásadnější intervenci, protože vnímaly ohrožení pro sebe, své kolegyně a kolegy a také pro fakultu a univerzitu.

Dohodli jsme se na postupu i informování, sběru dalších svědectví, informování děkanky. Na základě toho se mlýnská kola rozpohybovala a do týdne jsme se setkaly s paní děkankou.

Marie Pětová: Využila jsem první termín, který se nabízel.

KŠ: Ve středu jsme se setkaly se studentkami a další čtvrtek hned s paní děkankou. Mezi tím jsme modelovali intervence a nástroje, které budeme k řešení situace používat – což je poradní komise, o kterou jsem požádala rektorku. Mé žádosti okamžitě vyhověla a komisi jmenovala.

Co bylo tedy obsahem podnětu? Jak byste to sama pojmenovala?

KŠ: Je tam celá řada úrovní a forem nevhodného zacházení ze strany pedagogů – to se objevuje ve svědectvích. Není to nic, co bychom shledali jako výsledek činnosti poradní komise. Ráda bych, aby se to nyní zásadně odlišovalo.

Předmětem svědectví byly opakované sexistické narážky, opakované návrhy k sexuálním