Pointa N: Co soud s Ferim znamená pro českou společnost

Dnešní dění pro vás vybraly a okomentovaly Jana Ciglerová a Markéta Boubínová.

Přelomová kauza

Bývalý poslanec a hvězda TOP 09 Dominik Feri je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o něj. Na celou kauzu upozornily před více než rokem a půl Deník N a Alarm.

Kauza, která se dnes dostala k soudu, je v mnohém přelomová. Především – byť velmi postupně a pomalu – mění pohled české společnosti na sexuální násilí. Nejde přitom o to, zda je Feri vinen, či nikoliv, to se zřejmě dozvíme až za několik let, ale o to, že se tento typ sexuálního násilí, navíc v případě známého a u části veřejnosti populárního politika, dostal vůbec k soudu.

Jako znásilnění totiž policie stále ještě většinou vyšetřuje „klasický případ“, kdy cizí muž napadne neznámou ženu, což si zřejmě pod tímto pojmem automaticky představí také řada lidí. Právě kauza Dominika Feriho českou veřejnost upozornila na to, že znásilněním je stejně tak vynucený sex mezi osobami, které se vzájemně znají.

Chyba přitom není na straně samotné policie, ale v celkovém nastavení společnosti. Oběti znásilnění nebo pokusu o něj ze strany někoho známého se mnohdy na policii vůbec nepřihlásí – a není asi divu. Vždyť i případ Feriho některé známé osobnosti bagatelizovaly.

„Jsem proti násilí, ale kluci v jeho věku se už desetitisíce let snaží holky sbalit a dostat je do postele,“ řekl krátce po zveřejnění celé kauzy čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Policisté ovšem jeho přesvědčení na základě shromážděných důkazů evidentně nesdílí, a státnímu zastupitelství proto poslali návrh na podání obžaloby.

O změnách se navíc debatuje i v Poslanecké sněmovně, což by mohlo v budoucnu přinést asi to nejdůležitější, a to nové vymezení trestného činu znásilnění. Nynější znění zákona totiž pojednává o donucení násilím, pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy a o zneužití bezbrannosti oběti. Podle některých odborníků by ale definice znásilnění měla být v trestním zákoníku založena na absenci souhlasu.

Právě pokus o znásilnění se přitom podle obžaloby měl odehrát přímo ve Sněmovně, kde poškozené Feri nabídl místo stážistky. Sám exposlanec před soudem zopakoval, že je nevinný. O ženy údajně neměl nouzi, a sex si tak nemusel vynucovat násilím.

„Proč bych někoho nutil k sexu násilím? Teď to řeknu s plnou pokorou: Já jsem rozhodně v tu dobu netrpěl nedostatkem zájmu od žen. Zájem byl velký, občas nepříjemný,“ tvrdil. Už při příchodu k soudu oznámil jméno jedné z žen vystupujících v textu Deníku N a Alarmu, jejíž případ nicméně policie odložila. Během líčení pak byla zveřejněna i jména trojice poškozených, byť posléze předsedkyně soudu pro jejich výslechy vyloučila veřejnost. Zveřejnění jmen přitom pro tyto ženy může být stigmatizující a další oběti sexuálního násilí taková praxe navíc může odradit od toho, aby násilí vůbec ohlásily. Českou společnost ještě v těchto zásadních otázkách čeká dlouhá cesta, první kroky už ale naštěstí začaly.

Jak to, že jich je najednou tolik?

Víme, že nic nevíme. Tak by se dal shrnout postoj americké vlády k balonům a dalším blíže neurčeným létajícím objektům, které Američané nově evidují nad svým územím. Za posledních devět dní sestřelili čtyři – nejdřív velký čínský balon a poté tři další objekty, u nichž si mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby dával velký pozor, aby je za balony neoznačil.

Znepokojeni jsou běžní Američané i vrcholní politici, zejména opoziční, kteří tlačí na prezidenta Joea Bidena, aby k létajícím objektům vystoupil a co nejúplněji veřejnost informoval o jejich záměrech, původu i činnosti.

Jak to, že jich je najednou tolik? To jsme je dřív neviděli, nebo nelétaly? Částečně na to odpověděl Kirby, když upřesnil, že armáda zpřesnila svoje radary a rozšířila jejich záběr. „Víc se díváme a víc nacházíme,“ řekl.

To by potvrzovalo starý psychologický experiment o švábech v amerických kuchyních. Funguje zhruba takto: Když se každý den v týdnu vydáte ve tři ráno do kuchyně, je velká šance, že tam najdete švába či víc, i když jste tam předtím nikdy švába nenašli. Co si pomyslíte? Pravděpodobně budete zhrozeni a budete to považovat za invazi švábů. A přitom tam nejspíš byli celou dobu, jen vy jste tou dobou tvrdě spali.

Ale uvidíme. Dnes dostanou američtí senátoři ohledně balonů a dalších letadel brífink od armádních představitelů, a protože politici jsou na tom ohledně udržení tajemství podobně jako novináři, můžeme pár hodin poté očekávat další várku zaručených informací.

Jednou větou

Naše témata

„Houbová nákaza je zbytečně komplikovaná, a to, co vidíme v The Last Of Us, nám opravdu ani náhodou nehrozí. Ale je to efektní!“

Houby mění svět. Nadvláda některých může mít fatální následky, říká mykolog k seriálu The Last of Us (Lenka Vrtišková Nejezchlebová)

„Zatímco například učitelé na středních školách by od příštího roku měli mít garantovaný plat ve výši 1,4násobku průměrné mzdy (vztaženo k výši aktuální před dvěma lety), tedy pro příští rok asi 53 tisíc korun, třeba odborní asistenti na filozofických fakultách dnes berou průměrně okolo 33 tisíc korun.“

To už není chyba, ale zločin. Docent bere méně než nastupující středoškolský učitel, kterého na univerzitě připravoval (Karel Hlaváček)

„Pokud máte člověka, který může říct, že byl v NATO, které zná nebo o něm slyšelo 90 % lidí, je to ten hlavní poutač. Důkaz, že má něco za sebou.“

Zemanův zdravotní stav byl katalyzátor. Museli jsme na to dupnout, popisuje Pavlův sponzor zrod kandidatury (Eliška Hradilková Bártová)

Zaujalo nás jinde

„Jde o vydavatelství MAFRA, tak jsme zájem projevili, ale ta jednání jsou na počátku. Není to žádná akutní fáze, žádné překvapení tam dnes večer ani zítra večer neočekávejte.“

Finančník a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač v rozhovoru s redaktorkou Českého rozhlasu Janou Klímovou připustil, že se zajímá o koupi vydavatelství Mafra, s Andrejem Babišem ale o tom údajně ještě nemluvil.

S odchodem počítá i šéf tiskového odboru Jiří Ovčáček. „O konkrétním termínu ještě nemohu hovořit, ale v každém případě bude mé angažmá na Hradě ukončeno tak, aby nezasahovalo do práce týmu nového prezidenta republiky.“

Reportéři Seznam Zpráv Jaroslav Gavenda a Martina Machová popisují odchody Zemanových lidí z Hradu.

„Když se tento týden v Mnichově sejde světová bezpečnostní elita, připojí své mobilní telefony k čínskému telekomunikačnímu zařízení v okolí místa konání.“

Redaktoři Politico.eu Louis Westendarp, Antoaneta Roussi a Laurens Cerulus upozorňují na to, že část antén nedaleko hotelu Bayerischer Hof, do kterého se koncem týdne sjedou státníci z celého světa na ostře sledovanou Mnichovskou bezpečnostní konferenci, je vybavená hardwarem dodaným kontroverzním čínským telekomunikačním gigantem Huawei.

Výrok dne

„Na druhou stranu ve srovnání s třiceti miliardami eur, o které měli podle různých odhadů připravit Slovensko za 12 let své vlády Robert Fico a Peter Pellegrini, je to jen asi pět procent jejich lupu. Zároveň platí, že zatímco třicet miliard eur z lupu si rozdělilo několik desítek korupčníků jako členů organizované zločinecké skupiny, v tomto případě by si jednu a půl miliardy eur rozdělily tři miliony většinou zcela obyčejných lidí. Jedná se tedy o spravedlivou investici s velmi rychlou návratností.“

Slovenský poslanec a expremiér Igor Matovič v důvodové zprávě ke svému návrhu novely zákona, podle které by každý občan Slovenska dostal pět set eur za účast v letošních předčasných parlamentních volbách.

Středeční tištěný Deník N

