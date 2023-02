Komentář Erika Zahradila: Coming out fotbalisty Jakuba Jankta nemusí na mnohé působit jako ohromující zpráva, ale ve světě fotbalu se skutečně jedná o něco průlomového. Dosud se totiž žádný aktivní vrcholový fotbalista k homosexuální orientaci nepřihlásil. O to více překvapující je, že se to stalo právě v Česku. Fotbalová kultura tu totiž k diverzitě příliš otevřená není.

Janktův coming out je důležitější, než si myslíme. Otázka je, co přijde po něm

„Jako všichni ostatní, chci i já svobodně žít svůj život. Beze strachu, bez předsudků, bez násilí. Ale s láskou.“ říká Jankto ve svém videu. Jenom na Twitteru nasbíralo video přes 14 milionů zhlédnutí a solidaritu v komentářích vyjádřily takové velkokluby, jako jsou Juventus, Barcelona nebo Chelsea. Dokonce i oficiální účet fotbalové federace FIFA přispěchal se slovy podpory:

We're all with you, Jakub. Football is for everyone 🏳️‍🌈❤️ — FIFA (@FIFAcom) February 13, 2023

Tady už však ta hřejivá slova začínají dostávat hořkosladkou příchuť. Přece jen, byla to právě FIFA, která před dvěma měsíci pořádala mistrovství světa v Kataru. Mistrovství, na kterém byla homosexualita zapovězené slovo a kapitáni národních týmů byli varováni před nošením duhových kapitánských pásek, kterými chtěli vyjádřit podporu LGBTQ+ komunitě. Je určitě namístě se ptát, jak by se Jankto v Kataru cítil, kdyby se český národní tým na šampionát probojoval. A zda by se ke coming outu vůbec po takové zkušenosti odvážil.

Česko, země omezených možností

Záplava pozitivních komentářů pod příspěvkem může v někom vzbuzovat pocit, že je česká společnost připravena Jankta přivítat zpět na trávníku s otevřenou náručí. Tak jednoduché to ale není. Pro fanoušky je homosexualita v české lize něco úplně nového, proto si mnozí na sociálních sítích nemohli odpustit poznámky o „upuštěném mýdlu ve sprše“ a infantilní říkanky typu: „Sparta, b*zerantů parta.“

Jankto navíc fotbalově neprožívá nejšťastnější období. Od svého příchodu do Sparty ze španělského Getafe svoje schopnosti zatím neprokázal, a oblíbencem fanoušků tak rozhodně není. K jeho upadajíci formě se navíc přidala zranění, která mu situaci neulehčují. Na hřiště se ale v blízké době nejspíš podívá a otázkou zůstává, jaká přijde reakce z tribun. Budou fanoušci Sparty připraveni bránit svého hráče před homofobními poznámkami? Nebo se někteří raději přidají?

Stejně tak je důležité si uvědomit, že podobné nepříjemné situace mohou čekat Jankta i od protihráčů. Není to tak dávno, co fotbalová Příbram zveřejnila video, ve kterém se členové týmu nelichotivě vyjadřovali k ženskému fotbalu. O ojedinělosti jejich názorů můžeme dlouze polemizovat, ale co kdybychom se českých fotbalistů zeptali na to, co si myslí o LGBTQ+ komunitě?

A co až někomu během zápasu povolí nervy? Co, když se Janktova forma nezlepší? Takových otázek se nabízí spoustu. A jakkoliv nehezké je si ty scénáře představit, stát se mohou. O to nepříjemnější pak bude se s nimi potýkat.

Fotbal, prachy, modelky

„Proč se to vlastně řeší? Je to fotbalista. Hlavní je, co předvede na hřišti.“

Podobných komentářů lze k této situaci najít tisíce. A další jen přibývají. Je prosté nahlížet na fotbalisty jako na lidi, kteří „pouze hrají fotbal“. Ovšem peníze a sláva, které s životem profesionálního fotbalisty přicházejí, takový život neumožňují. Vždy budete pod drobnohledem. Ať už fanoušků, klubu, či bulváru. Od dob, co se z fotbalistů staly superhvězdy, se řeší každý aspekt jejich soukromého života. Kde bydlí, kam chodí, s kým spí v posteli. Ta poslední část zajímá veřejnost především.

Pro mnohé fanoušky totiž slouží manželky a přítelkyně fotbalistů jako prosté „ozdoby“ (jakkoliv odporně to zní). Atraktivní modelky, herečky, zpěvačky, které fotbalistu doprovázejí na jeho kariérní cestě. V anglosaských zemích pro to dokonce vznikl výraz – „WAGs“ (Wives And Girlfriends), který bulvární deníky rády používají.

Jankto ale žádnou „WAG“ mít nebude. A také pro to na něj bude nahlíženo jinak. Bulvární média nebudou moci poukázat na jeho schopnost najít si atraktivní přítelkyni. Dá se předpokládat, že ho místo toho zaškatulkují jako člověka, jehož identita je definována jeho sexualitou. Ten, který nerandí s modelkou. Ten, který na galavečer nepřivede partnerku, ale partnera. „Prostě hrát fotbal“ v takovém případě nestačí. Bohužel.

Co bude dál?

Ačkoliv se tu bavíme především o našem malém českém rybníčku, tak za našimi hranicemi (a hranicemi Evropy) je realita zase o něco jiná. Fotbal je globální fenomén, nejoblíbenější sport v dějinách lidstva. Jeho nádhera vždy tkvěla ve schopnosti spojovat lidi z různých národů a odlišných sociálních vrstev.

LGBTQ+ je však ve fotbalovém světě prozatím vnímáno negativně. A to jak z těch kulturních důvodů, tak těch ideologických. Pokud se podíváme na příspěvky celosvětově oblíbených sportovních portálů, které o Janktovi informovaly, smršť podpory tam neuvidíme. Naopak. To, na co narazíme, jsou nenávistné komentáře, urážlivé obrázky a posměšné reakce. Převážná většina z nich přicházejících od fanoušků z Afriky, arabského světa nebo Jižní Ameriky, jejichž víra jim podporu homosexuálního fotbalisty ani neumožňuje.

Janktův coming out byl sice první, ale můžeme doufat, že nebude poslední. Homosexuálové z tohoto světa totiž nezmizí, a to platí i u fotbalistů. Kdo ví, kolik hráčů se cítí stejně, ale nahlas to ještě říct nedokázali. Možná to bude právě Jankto, který jim tu potřebnou kuráž svým krokem dodá. V ideálním světě by takovou věc mohli říct nahlas kdykoliv. Ten fotbalový svět ale bohužel ještě nějakou dobu ideální nebude.

Český fotbalista Jakub Jankto na sociálních sítích zveřejnil, že je homosexuál.

Ačkoliv se hned po oznámení rozjela vlna podpory a solidarity, tak realita na hřišti může být jiná.

Jankto bude nejspíš po zbytek kariéry pod drobnohledem médií a fanoušků. Jeho gesto ale může otevřít dveře pro další fotbalisty, kteří se cítí stejně.

