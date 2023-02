Vývoj bojů (354. den): Jak miny pomohly zastavit útok na Vuhledar a jak mohou zastavit Ukrajince

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 12. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Bitva u Vuhledaru v nových detailech – mina je mimořádně účinná i ve 21. století. Pozorovatele nepřestává udivovat výkon ruské armády v bitvě u Vuhledaru. Průběžně se o ní objevují nové podrobnosti a videa. Na této mapě můžete vidět, kde se odehrály neúspěšné ruské útoky.

2/9 For the past two weeks, the enemy attempted to advance in multiple directions simultaneously, hoping to outflank defenders. The occupiers tried to advance from Pavlivka and Mykil's'ke, as well as west and east of them, assaulting with the forces of the 155th and 40th brigades pic.twitter.com/5wwWGN6knS

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 12, 2023