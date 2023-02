Inflace dělá kotrmelce. Je za tím způsob, jak se počítá

Když se do zprávy o inflaci za leden začteme pozorněji a dočteme ji až do konce, zjistíme, že meziměsíční míra by bez započtení vlivu úsporného tarifu byla jen 3,4 procenta. Metodikům ČSÚ nezbývalo nic jiného než ho zahrnout do ceny elektřiny, která tak v období mezi říjnem a prosincem opticky klesla, byť většině lidí cena za kWh buď neklesla vůbec, nebo naopak vzrostla. Celkově regulované ceny, mezi které vedle energií patří například i tabákové výrobky, tvořily více než 4,5 procentního bodu z celkového šestiprocentního růstu.

Vývoj cen ukazuje slabiny zachycování inflace v období volatilního vývoje, jaký prožíváme právě nyní. Pojďme si rozebrat dosavadní i možný budoucí cenový vývoj jednotlivých složek spotřebního koše a podrobněji se podívat na možný vývoj indexu spotřebitelských cen nejen v závěru roku 2023, ale i v jeho průměru.

Meziroční vývoj je asi nejsledovanějším ukazatelem inflace, indexy vztažené ke stejnému období předchozího roku (měsíci, čtvrtletí) jsou obecně v ekonomické statistice velmi oblíbené. S trochou zjednodušení je není potřeba sezonně očišťovat a svojí konstrukcí jsou oblíbené u uživatelů. Na druhé straně je jejich nevýhodou