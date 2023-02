Smrtící parazitická houba cordyceps změní svého hostitele. Místo mravence se jím stane člověk. Nákaza se šíří, lidé se mění v agresivní vraždící monstra. Seriál The Last of Us, který vznikl podle populární počítačové hry, si hraje se skutečnými vlastnostmi hub. „Strategie cordycepsu v přírodě jsou fascinující,“ říká mykolog Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu AV ČR. „Houby ale skutečně mění svět.“ A nekontrolované šíření některých z nich může mít fatální následky.

Houby mění svět. Nadvláda některých může mít fatální následky, říká mykolog k seriálu The Last of Us

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Která nejedovatá houba umí člověka zabít? A jak?

Může globální oteplení způsobit „houbovou apokalypsu“?

Jak funguje lesní internet?

Kdo může za vymírání obojživelníků v tropech?

Proč je cordycepsu „šumák“, jestli mravenec zemře?

Když jsem vás oslovila, jestli bychom spolu neudělali rozhovor o cordycepsu, který v příběhu hry a seriálu The Last of Us způsobil zombie apokalypsu, zajásal jste, že je skvělé, že se houby konečně stávají součástí popkultury.

Mám z toho opravdu radost. Na jeden díl The Last of Us jsem se podíval, přiznávám, že se ze mě nestal fanoušek, ale je pro mě radost vidět, jak houby pronikají do populární zóny.

Vím, že ve Star Treku: Discovery hraje roli zase jakési mycelium (podhoubí), které propojuje celý Vesmír. Zpěvačka Björk bude mít turné, součástí jehož vizuálního stylu jsou houby.

A víte, co je vtipné? Můj kolega mikrobiolog Tomáš Větrovský, jeden z mých nejbližších spolupracovníků, vyvinul počítačovou hru s velmi podobným námětem jako je The Last of Us. Vyšla dokonce ve stejné době. Akorát on ji naprogramoval na koleni, bez podpory velkých studií, takže jsme ji hráli my a občas s tím jede na nějaké herní festivaly… Není za tím žádná velká produkce.

A také tam hraje ústřední roli cordyceps?

Základ je velmi podobný. Cordyceps napadne vědce v laboratořích. A pak se rozšíří…

Napadená cikáda rozprašuje spory

Rozumíte jako mikrobiolog a mykolog, proč si tvůrci zvolili zrovna cordyceps?

Rozumím. Samozřejmě by bylo logičtější a realističtější zvolit pro apokalypsu virus. Šíření virů je nejsnazší, jsou schopné nesmírně rychle mutovat a díky covidu si dovedeme docela dobře představit, co se může stát. Houbová nákaza je zbytečně komplikovaná, a to, co vidíme v The Last Of Us, nám opravdu ani náhodou nehrozí. Ale je to efektní!

Zatímco projevy viru jsou v podstatě neviditelné – člověk má horečku, může zvracet, může mít křeče, může to být hodně ošklivé, ale esteticky to není zajímavé – houbová nákaza skýtá obrovský vizuální prostor pro tvůrce.

A způsob, jakým cordyceps dokáže ovládat hostitelský organismus, je…

Fascinující! Když se člověk dívá třeba na video od Davida Attenborougha…

Je to síla. Je až neuvěřitelné, co je v přírodě vůbec možné. Výtvarníci se vyřádí. Ale co v seriálu cordyceps způsobuje, je skutečně absolutní