Iniciativa chce brigády oprostit od odvodů. Sociolog varuje před zneužíváním

Brigádníci by se brzy mohli dočkat vyšších čistých výdělků. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž chce zvýšit limit výdělku z dohody o provedení práce, ze kterého se nemusí odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění. Konkrétní zvýšení hranice ale není jasné. Už více než pět tisíc lidí podle organizátorů podepsalo petici iniciativy Česko plus, která požaduje zvýšení této hranice na 25 tisíc korun.

Kdo si na dohodu o provedení práce vydělá do deseti tisíc korun, nemusí z tohoto příjmu odvádět sociální a zdravotní pojištění. Tento strop se nezměnil od roku 2010, kdy byla v Česku průměrná mzda necelých 26 tisíc korun. Ke třetímu čtvrtletí uplynulého kalendářního roku dosahovala téměř 40 tisíc korun, vzrostla tedy zhruba o 60 procent. Ceny od té doby podle Eurostatu vzrostly o 37 procent.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připravuje navýšení desetitisícové hranice. Deníku N to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Na systematické úpravě podmínek pro dohodáře pracujeme a zvýšení limitu je jedním z opatření, které bude v těchto změnách zahrnuto,“ napsal redakci Jurečka.

Konkrétní podmínky ani konkrétní částku pro budoucí hranici ale ministr na doplňující dotaz neupřesnil. „To zveřejním až v okamžiku finální dohody,“ řekl místopředseda vlády. Ministr financí Zbyněk Stanjura ani jeho úřad nereagoval na dotazy redakce, jak se ministerstvo financí k možnému zvýšení mzdového stropu a dalším změnám staví.

Petice iniciovaná členy ODS ze spolku Česko plus požaduje po vládě zvýšení limitu na 25 tisíc korun měsíčně, tedy o 150 procent. „Počítali jsme s průměrnou mzdou v roce 2010 a nyní, zahrnuli jsme tam inflaci i to, že se na další změnu nebude sahat několik dalších let. Prostě navýšení do foroty. Zároveň jsme chtěli motivovat studenty k práci,“ vysvětluje místostarosta Ostravy-jih a jeden z iniciátorů petice Radim Ivan, proč