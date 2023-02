Prezidentská Pointa N: Babiš chce získat voliče SPD. Konečně to po nevkusné volební kampani řekl nahlas

Miloši Zemanovi zbývá poslední měsíc ve funkci prezidenta, při té příležitosti naposledy navštívil Slovensko. Tam možná zamíří i Babišův bývalý marketér Marek Prchal. Toho už šéf hnutí ANO nebude potřebovat, v týdnu totiž avizoval, že se chce stáhnout do pozadí, dokonce prý začne chodit do Sněmovny, kde již deset let pracuje. Petr Pavel odpočíval a chystá se na cestu po regionech, ve kterých před dvěma týdny prohrál.