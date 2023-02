Vývoj bojů (351. den): Poslali tanky jako na střelnici, popisují Rusové těžké ztráty u Vuhledaru

Hloupí generálové, opakování stejných chyb… Rusko zpracovává nový neúspěch.

Jak vypadala ruská porážka u Vuhledaru podle ruských zdrojů.

U Bachmutu pokračuje pomalý ruský postup.

U Kreminné hrozí Ukrajincům ústup na druhý břeh řeky Žerebec.

Vagnerovci končí s náborem vězňů.

Mapa dne – Bachmut podle vagnerovců, Kreminna.

Videa dne – sestřih z bojů u Vuhledaru; první zničený Terminator; ženijní vůz hloubící zákopy zničen při práci.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 9. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Hloupí generálové, opakování stejných chyb… Rusko zpracovává nový neúspěch. Dnes byla Ukrajina po delší době cílem nové vlny útoků střelami s plochou dráhou letu a drony. Zasáhly infrastrukturu a způsobily výpadky dodávek energií.

Ruská armáda kromě toho dále útočí na více místech, obzvláště s Bachmutem to nevypadá dobře.

První část dnešního Vývoje bojů však bude o těžké porážce Rusů, která opět vyvolala otřesy na jejich internetu. Ukazuje totiž, že ačkoli podle všeho probíhá nová ofenziva nebo alespoň její úvodní fáze, její úspěch není vůbec zaručen. Protože je do značné míry závislá na slabě vycvičených vojácích, což se projevuje v chování jednotek na frontě.

Zmínky o Vuhledaru a těžkých ztrátách Rusů u něj se zde objevují už déle. Nové je to, že rozsah a podoba jejich neúspěchu nabyly během čtvrtka a pátečního rána přesné obrysy. Otevřeně se o nich už mluví i v Rusku. Vagnerovci selhání u Vuhledaru využívají v dalším kole informační války proti ministerstvu obrany. To má co vysvětlovat.

Ruské chování na frontě obecně připomíná testování ukrajinské obrany a hledání jejích slabých míst. Operace u Vuhledaru však svojí velikostí i ruskými očekáváními vybočila z obyčejného průzkumu bojem. Když začala, ruští vojenští blogeři o ní informovali jako o důležité bitvě, těšili se z domnělých úspěchů. Dnes je nálada úplně jiná. Důkazů je už příliš mnoho.

Co se ví? Bojů u Vuhledaru se na ruské straně účastní zejména nešťastné 155. a 40. brigáda námořní pěchoty. Po předchozích těžkých ztrátách v blízké Pavlivce (z níž se nyní Rusové pokoušejí obejít Vuhledar západním směrem) jejich personál nutně musí tvořit z velké části mobilizovaní záložníci, kteří doplnili stavy kdysi poměrně kvalitních jednotek. Videa z jejich nástupu do boje však ukazují, jak to dopadne, když nevycvičené vojáky pošlete do špatně naplánované akce. Nepomohou jim ani moderní tanky.

Pohledy z průzkumných dronů ukazují