Nenechme se zmýlit nepřesvědčivým startem. Éra umělá inteligence začala právě teď a změní život miliard lidí

Dvě z největších digitálních firem, Microsoft a Google, tento týden zapřáhly umělou inteligenci (AI) do služeb, které se týkají miliard uživatelů. Nic oslnivého zatím neukázaly, hodně odborníků dává najevo zklamání. Důležitý je však potenciál pro budoucnost.

Realita je jedna věc, její marketingová prezentace druhá – a to, čeho jsme nyní byli svědky, je především marketing. Oznámení novinek z tohoto týdne nepůsobila přesvědčivým dojmem, byla připravena očividně narychlo a pod tlakem. Obě firmy, Microsoft i Google, předvedly hlavně nehotové věci a přísliby do budoucna.

Běžný uživatel je nevyhnutelně zklamán, protože skoro žádnou z ohlášených novinek si nemůže teď hned vyzkoušet (v Česku to platí dvojnásob) a to, co je k vidění, vlastně není nové ani zajímavé. V digitálních technologiích (ostatně nejen v nich) je marketingový obrázek zpravidla mnohem lákavější než skutečný produkt. Tentokrát je tomu naopak, což je výjimečná a paradoxní situace.

Důvod spočívá v tom, že obě firmy se