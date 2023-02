Pointa N: Zelenskyj změnil taktiku. Potřebuje udržet Ukrajinu v hlavách lídrů

Dnešní dění okomentoval Prokop Vodrážka, z Bruselu reportovala Markéta Boubínová.

Symbolická cesta

Poprvé od začátku ruské agrese na Ukrajině přiletěl na mimořádný summit unijních lídrů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Program návštěvy byl do poslední chvíle nejistý, její symbolika obrovská. Zelenskyj až do své prosincové cesty do Washingtonu neopouštěl Ukrajinu, se šéfy vlád se na summitech spojoval vždy jen prostřednictvím videa.

Zelenskyj ale nyní svou strategii evidentně změnil. Blíží se první výročí začátku války, Ukrajina se musí připravovat na očekávanou ruskou jarní ofenzivu. A k tomu potřebuje další zbraně. Právě o ty ukrajinský prezident evropské lídry v Bruselu otevřeně žádal.

„Abychom přežili, potřebujeme zbraně, potřebujeme tyto zbraně, potřebujeme finanční prostředky. Bráníme naše společné hodnoty. A doufám, že chápete, že když pomáháte Ukrajině, pomáháte sami sobě,“ apeloval Zelenskyj před kamerami na lídry. Žádal také o finanční pomoc, která je pro Ukrajinu klíčová.

Po návštěvě Spojených států je jeho evropská cesta dalším krokem ve snaze udržet naléhavost situace na Ukrajině v hlavách světových lídrů. Pokud chce Ukrajina vyhrát, musí mít vytrvalou podporu svých západních partnerů – i o tu dnes na půdě Evropské unie „bojoval“.

Rusko proti Pavlovi

S poměrně třaskavou zprávou dnes přišlo Centrum proti hybridním hrozbám ministerstva vnitra. Popisuje v ní, jak se dezinformační scéna zapojila do předvolebního klání. Otevřeně přitom ukazuje směrem k ruské propagandě.

„Lze tak konstatovat, že v rámci českých prezidentských voleb v roce 2023 byla zaznamenána dezinformační aktivita cizí moci, zaměřená na poškození jednoho z kandidátů,“ stojí ve zprávě.

Centrum, které se věnuje hybridním hrozbám v oblasti vnitřní bezpečnosti, to zmiňuje v kontextu hojně sdíleného manipulativního videa s Petrem Pavlem.

Na něm Pavel zdánlivě prohlašuje, že