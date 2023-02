„Naše Evropa, naše cesta domů.“ Zelenskyj v Bruselu žádal o další zbraně a peníze pro Ukrajinu

Ukrajinská a evropská hymna, červený koberec a nejvyšší pocty, několikanásobný potlesk europoslanců i unijních premiérů a prezidentů, vysoce symbolické projevy samotného Volodymyra Zelenského i sliby ze strany unijních lídrů. Tak by se dala popsat ostře sledovaná cesta ukrajinského prezidenta do Bruselu, která do poslední chvíle neměla pevně daný program, a to ani pro většinu šéfů vlád. Řada z nich se přitom chtěla se Zelenským setkat i na komornější schůzce.

Zelenskyj přiletěl na summit lídrů do Bruselu poprvé od napadení Ukrajiny Ruskem loni 24. února. Neletěl přitom žádným vládním speciálem, což je běžná cesta premiérů a prezidentů.

Z Paříže, kde se v předvečer summitu setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem, se dopravil letadlem společně s Macronem.

„My Ukrajinci na bojišti spolu s vámi“

Už ráno měli zpoždění, které se v průběhu dne prodlužovalo. Zatímco Macron přímo z letiště zamířil do budovy Evropské rady, na Zelenského čekali poslanci v Evropském parlamentu. I jim přitom podle serveru Politico bylo pouze řečeno, ať jsou nachystaní na jednání mezi půl desátou a polednem.

Unijní zákonodárce Zelenského emotivní projev posléze několikrát zvedl ze sedadel, potlesk byl dlouhý. Prezident válkou zmítané země popisoval „ukrajinsko-evropský způsob života“, který se opírá o společné demokratické a humanitární hodnoty, a zároveň vykreslil Rusko jako opak všeho, co představuje EU.

„Bráníme se před nejvíce protievropskou silou moderního světa, my Ukrajinci na bojišti spolu s vámi,“ řekl.

Kreml Vladimira Putina podle něj své občany považuje pouze za „těla schopná nosit zbraně“, řekl Zelenskyj pln emocí a obvinil Rusko, že chce Evropu vrátit do nejtemnějšího období jejích dějin ve 30. a 40. letech minulého století.

„Toto je naše Evropa, toto jsou naše pravidla, toto je