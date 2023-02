Rusko chtělo ve volbách poškodit Pavla, upozorňuje vnitro. Dezinformační témata podle expertky přebírali i politici

Ruskou vládou kontrolované médium Sputnik o Petru Pavlovi skrze svůj telegramový účet šířilo sestříhané lživé video. Vyplývá to ze souhrnu poznatků Centra proti hybridním hrozbám ministerstva vnitra.

„Lze tak konstatovat, že v rámci českých prezidentských voleb v roce 2023 byla zaznamenána dezinformační aktivita cizí moci, zaměřená na poškození jednoho z kandidátů,“ stojí ve zprávě, kterou dnes ministerstvo zveřejnilo.

Centrum, které se věnuje hybridním hrozbám v oblasti vnitřní bezpečnosti, to zmiňuje v kontextu hojně sdíleného manipulativního videa s Petrem Pavlem. Na něm zdánlivě prohlašuje, že ČR musí vstoupit do války s Ruskou federací, ačkoliv to reálně nikdy veřejně neprohlásil.

Podle ministerstva vnitra video do digitálního prostoru poprvé nahrál