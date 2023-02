Čtvrtý ročník Knižního festivalu Ostrava přinese opět nabitý program s výjimečnými hosty a horkými novinkami nejen ze světa knih

Mezi hosty najdete spisovatelku a tvář letošního ročníku Karin Lednickou, která odstartuje páteční program na ČRo Dvojka & Nakladatelské scéně v živém vysílání pořadu Blízká setkání s Alešem Cibulkou. V sobotní debatě Deníku N se společně s Kateřinou Tučkovou, autorkou knihy Bílá Voda, pustí do temnějších koutů naší minulosti. „Jedno pódium, dvě z nejčtenějších spisovatelek současné české literatury… Máme velkou radost, že letos návštěvníkům festivalu můžeme nabídnout takto zajímavý program. Věříme, že debata autorek několika oceněných knih nadchne nejednoho čtenáře a knihomola.“ sdělil ředitel festivalu Jan Šumbera.

V rámci bohatého programu si dále popovídáme o popularizaci českých spisovatelů a spisovatelek z let minulých se spisovatelkou a influencerkou Karolínou Zoe Meixnerovou. Svůj románový debut Přitažlivost planety Krypton nám představí oblíbený herec, scenárista a režisér Jiří Mádl a s členkami HumbookTeamu prodiskutujeme popularitu hlavních postav několika young adult knih.

Knižní festival je svátkem knih, ale hlavně příběhů. Těmi skutečnými návštěvníky provede Mirek Vaňura, moderátor nejúspěšnějšího podcastu ČRo Dvojka – Kriminálka, a legendy novodobé kriminalistiky. Herci a tvůrci z Národního divadla moravskoslezského nám prozradí, jak vznikla adaptace životopisného románu o Marii Antoinettě. Knihy jsou často také nástrojem pro vzdělávání a diskusi o politických tématech, na scéně Voices of Freedom & Deník N se proto zaměříme na kulturu, společnost a aktuální politické dění. Připraven bude také doprovodný program pro žáky základních a středních škol.

Přijďte si odpočinout od čtení, setkejte se s oblíbenými autory a dalšími milovníky literatury, objevte nové žánry, načerpejte inspiraci a doplňte svou knihovnu o pár nových a podepsaných kousků. Od klasiky po komiksy, na Knižním festivalu v Ostravě si každý najde to své.

Partnery akce jsou Český rozhlas Dvojka, Deník N, Knihcentrum.cz, Centrum PANT a statutární město Ostrava.

Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny bude probíhat do 2. března, a to online formou na www.kniznifestival.cz nebo osobně v infocentrech Ostravainfo. Poté budou vstupenky k dispozici na místě v pavilonu A, a to po celou dobu konání festivalu (pá 10.00–18.00, so 10.00–17.00).

Vstupné na místě:

Vstupenka na Knižní festival Ostrava platí také na veletrh Dovolená.

Zdarma děti do 5 let vč., doprovod ZTP/P.

Na akci platí Černá karta 2023.

Dvoudenní vstupné:

200 Kč dospělí

100 Kč děti od 6 let včetně, studenti (platný studentský průkaz), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP, ZTP/P

460 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti)

Jednodenní vstupné:

110 Kč dospělí

60 Kč děti od 6 let včetně, studenti (platný studentský průkaz), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP, ZTP/P

25 Kč hromadný vstup pro školy (min. 15 osob)

260 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti)

Kompletní program a aktuální informace najdete na www.kniznifestival.cz, Instagramu kniznifestival.cz, a Facebooku Knižní festival Ostrava.

