Vývoj bojů (350. den): Ruská ofenziva v Luhanské oblasti začala. Jejímu úspěchu nevěří ani ruští blogeři

Ruská ofenziva v Luhanské oblasti začala, tvrdí americký Institut pro studium války (Institute for the Study of War, ISW).

Počet útoků výrazně stoupl a Rusové zde mají nasazeny pluky ze tří divizí.

K bojům dochází na více místech v oblasti, Rusové zatím nedosáhli velkých územních zisků.

V čem mají Rusové výhodu a v čem nevýhodu oproti invazi v loňském roce.

Girkin a jiní vojenští blogeři jsou skeptičtí, že bude ofenziva úspěšná.

Bachmut je blízko k obklíčení.

Mapa dne ukazuje, co prodávají Rusové v knihkupectvích, a graf dne, jak se mění zprávy v ruských televizích.

Video dne z Vuhledaru.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 8. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruská ofenziva v zimě roku 2023 na východní Ukrajině začala. To, co jsme zmiňovali již v pondělí ve Vývoji bojů a co v posledních dnech tvrdili i někteří analytici, nyní potvrdil i Institut pro studium války (ISW), nejznámější think tank, který konflikt mapuje.

Podle něj velká ruská ofenziva v Luhanské oblasti již probíhá. Jedná se o pás fronty dlouhý přes sto kilometrů od okolí města Kreminna na jihu po okolí Kupjansku na severu.

Je to oblast, kterou Rusové už jednou dobyli, ale Ukrajinci ji na podzim relativně snadno osvobodili. Zdá se, že nyní ji Rusové chtějí obsadit znovu, a jisté je, že to nebudou mít tak snadné.

Jak píše ISW, začátek ruské ofenzivy naznačuje několik věcí. Tempo ruských operací zde podle nich za poslední týden výrazně vzrostlo. Rusové útočí na více částech fronty. Rovněž dosáhli menších zisků: zejména severozápadně od Svatoveho blízko Kupjansku a západně od Kreminné.

Rusové zde připravili relativně četné síly. Na rozdíl od Bachmutu