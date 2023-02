Každý předpokládá kostýmek, já bych chtěla zkusit něco jiného, říká o oblečení Evy Pavlové na inauguraci stylistka prezidentského páru

Co se v rozhovoru dočtete:

Jak Štěpánka Pivcová pracovala s šatníkem manželů Pavlových

Co si myslí o módním stylu Andreje Babiše, Václava Klause či Aleny Schillerové

Jak vzniklo hnutí #generalflanel

A co obléknou Pavlovi na inauguraci?

Jak funguje vytváření image pro někoho, kdo jde do prezidentské kampaně?

Na začátku jsem se v případě pana prezidenta podívala, jak ve veřejném prostoru vystupoval dříve – přece jenom k dispozici takové fotky byly. A na schůzku jsem si už připravila moodboard. Vytipovala jsem si reference – většinou volím herce, aby tam nebylo přímé propojení s politikou, a tím pádem žádné konotace ve smyslu nějakého „soupeření“. Na tom moodboardu byli třeba George Clooney, Daniel Craig, Robert Redford, Clint Eastwood.

Takoví ti charismatičtí šedovlasí muži. Samozřejmě i věkově to musí odpovídat, aby se klient dokázal s image ztotožnit. Udělala jsem si moodboard, jak ho vidím ve formální sféře – kravata, obleky – a pak i v té neformální. A takhle jsem přišla na ten první meeting. Třeba modrou si každý představí jinak, jiný tón. A já proto rovnou udělala vizuál, aby viděli, jak to může vypadat. A jim se to líbilo – což byl základ, díky kterému jsme mohli začít spolupracovat.

Jaký je rozdíl mezi imagemakingem a stylingem?

Stylisté preferují styl a klientovi se ho snaží možná víc vnutit. Imagemaking je opravdu trochu jiná kategorie, protože nesmíme zapomenout na osobnost. Oblečení ji nemá přebít, ale doplnit. Tady vnímám ten rozdíl.



Jak se v případě práce na image politika pracuje se symbolikou?

Například barvami. Třeba co se týče obleků, je standardem modrá. A pak tu máme tóny světlejších barev. Když jsme zkoušeli obleky, zjistili jsme, že panu prezidentovi sedí světlé barvy, takže jsme s tóny světle modré a šedé mohli pracovat – třeba na letních oblecích a někde, kde se měl odlišit od davu.

A samozřejmě symbolika u formálního oděvu je například také v manžetových knoflíčcích, v kravatě. Pan prezident si na vyhlášení kandidatury vzal kravatu, která měla vetkané malé české lvíčky; má ji zapůjčenou od Martina Stránského, který je vnukem nebo pravnukem ministra Masarykovy vlády – tedy to mělo tuto symbolickou konotaci.

U šatů paní Pavlové jsme vybrali růžovou jako barvu smírnosti, radosti, čistoty. A bylo to ve chvíli, kdy jsme nemohli použít žádnou jinou víc energickou barvu, protože ještě nebylo rozhodnuto. Takže to měla být barva, která říká „třeba jsme ještě