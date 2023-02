Po smutku přichází hněv. Domy v Turecku byly na zemětřesení připravené jenom na papíře

Yigit Çakmak je osmiletý chlapec, který strávil 52 hodin pod troskami domu v zemětřesením zasažené turecké provincii Hatay. Vyprostili ho včera ráno, záchranáři ho nesli v náručí. Fotografové světových zpravodajských agentur ho zachytili, jak šťastný objímá svou rodinu.

Eight-year-old Yigit Cakmak (C) reacts after being rescued from the site of a collapsed building, some 52 hours after a major earthquake, in Hatay, Turkey, 08 February 2023. 📸 EPA / @_erdemsahin#Turkey #Hatay #earthquake #Turkeyearthquake #epaimages pic.twitter.com/Ml3kT5WIr4

— EPA Images (@EPA_Images) February 8, 2023