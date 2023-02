Vondrák: Nechci se účastnit levicového populismu. Sahat pro voliče SPD je pro mě červená linie

Už mě nevnímali jako dostatečného parťáka. Už do té skupiny nepatřím, míní moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který se ve středu vzdal funkce místopředsedy hnutí ANO. V rozhovoru s Deníkem N říká, že billboardy v prezidentské kampani Andreje Babiše byly podle něj za hranou a že „marketing přesahoval své kompetence“. Popisuje také, kam by mělo hnutí nyní směřovat a kde může hledat nové voliče.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Kritizoval Vondráka na jednání předsednictva také Andrej Babiš?

Podpořil ho někdo?

Proč moravskoslezský hejtman z hnutí zatím neodešel a co by pro něj byla pomyslná červená linie?

Jakou má ANO budoucnost a proč by podle něj byly důležité vnitřní frakce?

Má Vondrák v ANO nějaké spojence, nebo se cítí osamělý?

Vaše podpora Petra Pavla v prezidentské volbě a naopak kritika Andreje Babiše byly prvním bodem jednání předsednictva hnutí ANO. V jeho průběhu jste se vzdal funkce místopředsedy. Jaká byla na jednání atmosféra?

Probíhalo to až překvapivě seriózně. Neznamená to samozřejmě, že mě nekritizovali, ale nespadlo to do nějakých ostrých výpadů, urážek a podobně, takže mně to přišlo jako slušně vedená diskuze. Pokusil jsem se všechno vysvětlit a nabídl jsem, že rezignuji na post místopředsedy, což jsem pak i udělal. V daný okamžik se vnímám jako nesourodý prvek týmu.

A předsednictvo s rezignací souhlasilo?

Někteří mě k tomu i vybízeli, ale nechci jít do detailů vnitřní diskuze. Výsledek je lepší, než jsem očekával, ale myslím si, že je třeba říkat si věci na rovinu.

Zapojil se do debaty i Andrej Babiš?

V podstatě ani ne, řekl bych, že téměř vůbec.

On sám tedy nic neřekl?

Ne, to byly skutečně jen detaily. Nebylo to nic zásadního, ani se to netýkalo problému. Spíš hovořili ostatní.

V médiích se k vám relativně ostře vyjadřovala předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová, která mimo jiné řekla, že vaše volba Petra Pavla byla podraz.

Ona se samozřejmě taky vyjádřila kriticky, ale já jsem se to pokusil vysvětlit. Nicméně té kritice rozumím, a to je i důvod, proč jsem odstoupil z pozice místopředsedy.

Chápu, že vnímají negativně, že jsem jako místopředseda vyjádřil soukromý názor. Myslím si ale, že stranická příslušnost nebo i disciplína je sice nutná, nemůže být ale důležitější než to, čemu říkám vyšší princip. Nemohu porušit svou vlastní vnitřní integritu.

Řešilo se také vaše členství v hnutí ANO?

Vůbec ne, nikdo to neotvíral. Hovořil jsem pouze o funkci místopředsedy, kde to ostatní brali tak, že to (kritika Babiše, podpora Pavla, pozn. red.) nemělo zaznít z mých úst. Já to respektuji, a proto jsem tu funkci položil a rezignoval na ni.

„Člověk, který nemá žádné nepřátele, dělá něco špatně“

Mluvíte o vnitřní integritě a vyšším principu, není ale pro vás potom problém členství v hnutí ANO? Ve chvíli, kdy byla kampaň před druhým kolem tak vyhrocená?

O kampani se rovněž mluvilo, prezentoval jsem svůj názor, u dalšího jednání jsem už ale nebyl – už jsem nebyl členem předsednictva.

Poslancem tedy nadále zůstáváte?

Ano, zůstávám. Nebavili jsme se ani o funkcích, které zastávám. Pro mě je klíčové školství, které to teď kvůli rozpočtu nemá lehké. Problémy se ale snažím řešit jinak než prvoplánovou kritikou. Jako akademik jsem naučený se spíš domluvit než používat jakousi exhibiční kritiku, která nemá žádné reálné výsledky.

Budete tedy i nadále předsedou sněmovního školského výboru?

Ano, s tím zatím počítám. Samozřejmě se k tomu ještě může vyjádřit poslanecký klub, kdyby s tím měl nějaký problém.

Nemyslím si, že jsem mezi všemi oblíben, ale na druhou stranu –⁠ pluralita názorů je důležitější než to, zda jsem, či nejsem oblíbený. Říká se, že člověk, který nemá žádné nepřátele, dělá něco špatně.

Máte funkci také ve stínové vládě, kde je ve vaší gesci rovněž školství. I tam zůstanete?

O tom jsme se taky nebavili, ale