Pointa N: Počet obětí v Turecku stále roste. Ohrozí krize i Erdoganovu politickou kariéru?

Dnešní dění pro vás vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Nezaměstnanost roste. Důvod k panice to ale není

V Česku nadále roste nezaměstnanost, v lednu se dostala na úroveň 3,9 procenta. Bez práce je v současnosti 283 tisíc lidí. Počet nezaměstnaných v zimních měsících roste běžně, ve srovnání s loňským lednem ale nemá práci o 15 tisíc lidí víc.

Firmy jsou ohledně nabírání nových pracovníků opatrnější, tlačí na ně vysoké náklady v podobě drahých energií a růstu mezd. Nejistota visí nad českým průmyslem i maloobchodem – tam ke konci roku klesaly tržby již osmý měsíc v řadě. V Česku tak skončila pět let trvající anomálie, kdy bylo více volných pracovních míst než lidí bez práce.

Tím ale špatné zprávy prozatím nejspíš končí. Zaprvé statistiky o nezaměstnanosti nejsou vždy úplně vypovídající – spousta volných míst je „uměle vytvořených“. Zadruhé se na pracovním trhu nabídka často nestřetává s poptávkou.

Růst počtu nezaměstnaných a úbytek volných míst jsou tak spíše symbolickým momentem. Na to poukazuje například ekonom Václav Franče z Deloitte, podle kterého je počet takzvaných „dosažitelných“ uchazečů, tedy těch, kteří mohou bezprostředně nastoupit do práce, stále relativně nízký.

V to doufají i ekonomové. Ti sice poukazují na to, že nezaměstnanost může ještě růst, ale nejspíše nijak výrazně. „Na jaře podíl nezaměstnaných historicky klesá, opětovný růst tak může přijít až v létě. Pro celý letošní rok očekáváme podíl nezaměstnaných v průměru na úrovni čtyři procenta,“ uvádí například Raiffeisenbank.

Neočekává se proto, že by v Česku došlo k prudkému propouštění, jako se stalo po krizi v roce 2008 –⁠ tehdy nezaměstnanost překročila úroveň sedmi procent.

I kdyby ale nezaměstnanost mírně rostla, stále by Česko zůstalo evropským premiantem, v rámci sedmadvacítky má totiž nezaměstnanost dlouhodobě nejnižší.

Ani nízká nezaměstnanost ovšem není pro ekonomiku ideální, což je i příklad Česka, kde byl počet lidí bez práce vyšší než půl milionu naposledy v roce 2015. Nedostatek volné pracovní síly je negativní signál pro investory, kteří musí počítat s horší dostupností zaměstnanců. Nízká nezaměstnanost rovněž tlačila na růst mezd, pracovníci díky tomu měli velkou vyjednávací sílu. Mzdy ale rostly neúměrně rychle k produktivitě práce a jejich růst poháněl inflaci, která tak byla v tuzemsku vyšší již před současným krizovým obdobím.

Zatřese se i židle pod Erdoganem?

Navzdory občasným informacím o přeživších pod troskami přicházejí z Turecka a Sýrie především špatné zprávy. Už nyní je jasné, že obětí přírodní katastrofy bude více než jedenáct tisíc, mnoho pohřešovaných je stále uvězněno pod sutinami domů, odkud se je snaží vyprostit záchranáři z řady zemí –⁠ ty své vyslala dokonce i Ukrajina.

Zemětřesení ale může být také zlomovým momentem v turecké politice. Zemi v květnu čekají prezidentské i parlamentní volby, které mohou ukončit dvacet let trvající vládu Recepa Tayyipa Erdogana. Ten za tu dobu ustál pokus o vojenský převrat, bleskové povodně v Istanbulu nebo rozsáhlé lesní požáry, před občany si také obhájil četné výpady proti Kurdům.

Ale to, jak Erdogan současnou krizi zvládne, může mít na výsledek voleb významný vliv. Zemi sužuje inflace přesahující padesát procent, mzdy ale tempo zdražování nestíhají. Erdogan v souvislosti s ekonomickou krizí ohlásil masivní balík pomoci, který by mu mohl pomoci získat některé voliče zpět.

Balík finanční pomoci slíbil Erdogan i v reakci na zemětřesení, ani tak se mu však nevyhnula kritika. Opozici například vadilo, že část záchranných složek nereagovala dostatečně rychle, v některých městech proto ostatky obětí dlouhé hodiny ležely na ulicích.

Záchranné operace podle části politiků probíhají spíše chaoticky a za velkého zapojení dobrovolníků. Nízkou připravenost státu na možné zemětřesení přitom před pouhými dvěma týdny kritizoval starosta města Hatay. Erdogan podobná nařčení popírá a nazývá je „fake news“.

Jak ale uvádí agentura Reuters, pokud se Erdoganovi podaří kritiku přehlušit velkými gesty a pokračující pomocí, může si pověst schopného lídra před volbami udržet. Že by současná situace rozbila nejvěrnější jádro jeho voličů, zatím nic nenasvědčuje.

Hnutí ANO reflektuje volby

Předsednictvo hnutí ANO se dnes sešlo na pražském Chodově, aby reflektovalo prohru Andreje Babiše v prezidentských volbách. Sám jeho předseda zatím neoznámil, zda v politice setrvá, nebo svou kariéru ukončí. Jednání i nadále trvá.

Očekávané byly zejména výstupy dvou nejvýraznějších „rebelů“ uvnitř ANO, ostravského primátora Tomáše Macury a hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, kteří Babiše v prezidentské kampani nepodpořili. Vondrák ještě před setkáním řekl, že chce v předsednictvu strany skončit.

K personálním změnám v rámci hnutí došlo již krátce po volbách: spolupráci s ANO ukončily hlavní tváře marketingové kampaně k prezidentským volbám. Skončila Babišova spolupracovnice Tünde Bartha nebo mluvčí Vladimír Vořechovský, který v minulosti pracoval jako mluvčí Agrofertu.

Po Babišově boku už nebude pracovat ani Marek Prchal. Jak zjistil slovenský Denník N, marketér nyní jedná o novém angažmá na Slovensku. Pracovat by mohl pro Slobodu a Solidaritu, kterou vede tamní bývalý ministr hospodářství Richard Sulík.

Jednou větou

Lidé, kteří pracují od osmnácti let, by mohli odcházet do důchodu dříve než vysokoškoláci, počítá s tím připravovaná důchodová reforma.

Obhájkyně Petra Kramného žádá obnovu řízení , protože posudky zadané obhajobou vylučují elektrický proud jako příčinu smrti dcery a ženy jejího mandanta.

, protože posudky zadané obhajobou vylučují elektrický proud jako příčinu smrti dcery a ženy jejího mandanta. Čtyřiadvacetiletá Češka zahynula v rakouském Zell am See , když při jízdě na snowboardu mimo sjezdovku sjela do potoka.

, když při jízdě na snowboardu mimo sjezdovku sjela do potoka. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku února byla 6,37 procenta , mírně se zvýšila z lednových 6,34 procenta.

, mírně se zvýšila z lednových 6,34 procenta. U šumavské Kvildy meteorologové naměřili minus 29 stupňů Celsia.

V Turecku se po zemětřesení stále pohřešuje jedna Češka, která dlouhodobě žije ve městě Adıyaman.

která dlouhodobě žije ve městě Adıyaman. Britská královská pošta odhalila novou poštovní známku, na které je král Karel III.; známky budou v prodeji od 4. dubna.

Naše témata

Čtvrteční zprávy M1 pokračují. Po továrně přicházejí na řadu nová zjištění kolem zahraničního financování opoziční kampaně před minulými parlamentními volbami. Pozoruhodné na této kauze je, že se jí veřejnoprávní vysílání věnuje nepřetržitě již deset měsíců.

„Kdo ovládá média, ovládá myšlení země.“ Sledovali jsme večerní zprávy v Maďarsku: Brusel, Soros, Orbán (Tomáš Morvay)

Ze shromážděných dat plyne, že jeden z nejvýhodnějších kontraktů na Hradě získal podporovatel Strany práv občanů Zemanovci Robert Uksa, majitel sklárny Egermann v Novém Boru. Za rohový dům u Zlaté uličky o celkové rozloze 121 metrů čtverečních ročně platí 650 tisíc korun. Srovnatelné sumy platí jiní podnikatelé za šestinásobně menší objekty.

Stejné místo, pětkrát nižší nájem. Zmapovali jsme, jak Hrad hospodaří ve Zlaté uličce i jinde (Zdislava Pokorná)

Teze, že si věci stačí správným způsobem přát a ony se splní, v sobě nutně nese i myšlenku, že je štěstí naprosto individualizovanou záležitostí – jsem to já, kdo si přeje, a je to moje touha, na kterou vesmír odpoví. Pokud ovšem tuto tezi přijmeme, pak zcela pomíjíme fakt, že lidské životy se neodehrávají nezávisle na vnějších okolnostech, ale v komplikovaných a mnohovrstevných sociálních systémech.

Nemoc, kterou by chtěl chytit každý. Co je „syndrom šťastné dívky“ a proč zase tolik štěstí přinést nemusí? (Karolina Klinková)

Zaujalo nás jinde

„Jedna studie publikovaná v roce 2021 požádala účastníky, aby ohodnotili svou znalost souboru pojmů na pětibodové škále od ‚nikdy jsem o něm neslyšel‘ po ‚znám ho dobře, konceptu rozumím‘. Některé pojmy byly skutečné, jiné byly falešné. Studie zjistila, že lidé, kteří byli ochotnější kecat o tom, co znají, také častěji naletěli na kecy ostatních.“

Sloupkařka Financial Times Sarah O’Connor popisuje, jak důležité je ptát se, a to i na základní věci. Pokud to dělat nebudeme, dostaneme se do spirály nevědomosti.

„Ze čtrnácti krajů má hejtmanku pouze jeden: Středočeský kraj vede Petra Pecková, za STAN. V radách krajských úřadů ženy představují necelých 16 procent a v zastupitelstvech je jich 151 v porovnání s 589 muži. Ve srovnání s Evropskou unií patří Česká republika v zastoupení žen v parlamentu k podprůměru. Zatímco evropský průměr je 33,1 procenta, Česko je s 22,4 procenta šesté od konce.“

Redaktor Seznam Zpráv Petr Juna v analýze popisuje, jak se v Česku liší postavení mužů a žen.

„Mnoho silně zadlužených rozvíjejících se zemí se v uplynulém roce potýkalo s podobnými problémy. Ty souvisely s přerušenými dodavatelskými řetězci po pandemii a válkou na Ukrajině. Pákistán, který dováží většinu potravin a pohonných hmot, se podobá situaci na Šrí Lance loni na jaře, kdy nesplatila svůj dluh a jejího prezidenta vyhnali ze země rozzuření demonstranti. Přesto je situace v Pákistánu výjimečně znepokojivá. Je to pátá největší země na světě podle počtu obyvatel, trvale nestabilní, sužovaná extremisty a disponující jadernými zbraněmi.“

Magazín Economist popisuje ekonomickou situaci v Pákistánu. Země se potýká se slabou úrodou, ale silnou inflací a oslabováním domácí měny. Stále častější jsou blackouty, kvůli nimž jsou bez elektřiny miliony lidí.

Foto dne

Velkou Británii navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Setkal se s premiérem Rishim Sunakem, promluvil také před zákonodárci. Politikům poděkoval za vytrvalou pomoc Ukrajině.

„Až společně zvítězíme, každý agresor bude vědět, co ho čeká, pokud zaútočí na mezinárodní řád,“ řekl Zelenskyj, který odpoledne navštívil také britského krále Karla III. a následně zamířil do Paříže. Celou cestu Zelenskyj absolvoval v již tradičním outfitu, zelené mikině se znakem Ukrajiny a kapsáčích.

Čtvrteční tištěný Deník N

