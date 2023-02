Miliony pro Pavla jsou okrajová záležitost. Stačí mi, aby to byl slušný člověk, říká mecenáš Winkler

Z rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Jakou roli v rozhodnutí o Pavlově kandidatuře sehrál Miloš Zeman nebo tetičky z Jeseníků.

Jak skupina miliardářů může zásadním způsobem ovlivnit chod věcí.

Proč jsou podle Winklera peníze jako benzin.

Proč se musí každý kandidát tak trochu prodávat.

Proč si myslí, že je Petr Pavel „dobrý chlápek“.

Co za svoji podporu očekává.

Proč podle něj není důležité, aby kandidát rozuměl ekonomice nebo měl zkušenosti z politiky.

Proč jste se coby úspěšný byznysmen vlastně vložil do prezidentské volby?

Kvůli svému byznysu se snažím od politiky držet odstup, ale u volby prezidenta jsem si říkal, že musím udělat něco pro své děti a vnuky. Proto jsem podporoval už dva předchozí kandidáty proti Zemanovi.

Celé jsem to teď dělal kvůli tomu, že mám opravdu děs z Ruska a z Číny. Nechci, aby moje děti žily v blízkosti Putina a tady těchto netvorů. Takhle jsem to měl už před ruskou agresí na Ukrajině, mám tam projekty, pravidelně tam jezdím, podporuji byznys proti ruskému plynu. Chtěl jsem tedy kandidáta, u kterého je tento postoj nezpochybnitelný, člověka, který má jednoznačnou orientaci k NATO, Americe, Evropě. Musí to být zároveň člověk, který má sociální myšlení, který není sobec. Je pro mě naprosto irelevantní, zda má nějaké ekonomické znalosti, to mě vůbec nezajímá. Nebo zkušenosti z domácí politiky, z toho našeho špinavého rybníčku… Čím ten člověk od toho byl dál, tím líp. Pro mě je stěžejní téma evropské bezpečnosti.

Jak se stane, že si řeknete: tohle je kandidát, který má potenciál vyhrát volby?

Vychází to z mé předchozí zkušenosti, kdy kandidáti, které jsem podporoval, prohráli. U Schwarzenberga se to semlelo velmi rychle, protože to bylo záhy poté, co se rozhodlo, že bude přímá volba. Tam jsem se tomu věnoval naplno. Během dvou měsíců se podařilo získat hodně peněz, prožívali jsme to, moje dcera například jezdila vylepovat plakáty před kostely… Byl jsem zkrátka hodně hands on – natěsno. První kolo jsme zapili, druhé jsme prohráli.

Tehdy člověk zjistil, jak to vlastně funguje. Část mé rodiny – tetičky z Jeseníků – mi tehdy nadávala, že