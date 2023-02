„Žijí si sami pro sebe.“ Pátrání po českých stopách kontroverzního hnutí Dům Otce a zmizelých dětech

Před sedmi lety přišla do Česka skupina dánských věřících z hnutí Faderhuset neboli Dům Otce. V jeho čele stojí Ruth Kristiansen, dáma, která životy svých „oveček“ ovládá do posledního detailu. Komunita se tu chtěla schovat před dánskými úřady ze strachu, že by jim mohly odebrat děti, a to kvůli spekulacím o jejich bití a psychologickém týrání. Reportérky Investigace.cz a dánský novinář Sebastian Abrahamsen se vydali po stopách hnutí v Česku a pokoušeli se zjistit, kde skupina věřících momentálně pobývá – a také co se stalo s dětmi, které dánským úřadům zmizely z dohledu.