Bití dětí i vymítání démonů. Kontroverzní náboženské hnutí našlo útočiště v Česku

Do Česka se v roce 2016 přesunula skupina Dánů s dětmi. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se nejednalo o stoupence pochybného náboženského hnutí Faderhuset, tedy Dům Otce. Jeho bývalí členové popisují, že se v něm páchá násilí na dětech i dospělých a přísná pravidla zasahují do všech aspektů života. Členové této komunity utekli před dánskými úřady, protože se obávali odebrání svých dětí. V roce 2018 jich dánští novináři vystopovali v Česku patnáct; dvanáct dětí a tři dospělé. Není jasné, kde nyní jsou. Částečně se k nám však přestěhovalo vedení hnutí, v Česku totiž zakoupilo několik luxusních nemovitostí.

V zimě roku 2020 zaklepala na Mariiny dveře v malém městě na severu Dánska policie. Na popud místního úřadu pro ochranu dětí si policisté chtěli promluvit kromě matky Marie (jméno je na žádost skutečné osoby smyšlené) se dvěma staršími dětmi z jejích tří potomků. Mariin syn jim pak ve výpovědi detailně popsal bití jak ze strany svých rodičů, tak dalších dospělých členů náboženského hnutí Faderhuset (Dům Otce), které jejich matka toho roku opustila. Marie se přiznala k občasnému „plácnutí po zadku“ a „ťuknutí do tváře“. Byla odsouzena k 60 dnům vězení, její manžel ke 30 dnům. Úřady rodičům děti odebraly a ti je mohou navštěvovat jen pod dohledem. Mariin příběh je složitý a její vyprávění někdy zmatečné. Jisté ale je, že za své nejhorší selhání považuje to, že nechala své děti vyrůstat ve Faderhuset.

Není jediná, kdo popisuje radikální výchovné metody dánského náboženského hnutí. Od nultých let je několikrát vylíčili médiím i další bývalí členové: bití dospělých i dětí, ponižování, manipulace nebo vymítání démonů. Všem přitom vládne pevnou rukou zakladatelka komunity Ruth Kristiansen.

Křesťanské náboženské hnutí Dům Otce v Česku příliš známé není. O jeho existenci nás spravil až dánský kolega Sebastian Abrahamsen. „Slyšeli jste o sektě Faderhuset? Přestěhovali se do Česka, protože je u vás prý legální bít děti,“ oslovil redakci Investigace.cz před dvěma týdny. Počínáním hnutí se v Dánsku média i úřady zaobírají už více než dvacet let. Příběh Marie, s níž je náš dánský kolega v kontaktu od loňského roku a která v Domu Otce strávila dvacet let života, ale nabízí další pohled do zákulisí této kontroverzní komunity.

Vůdkyně Ruth

Dům Otce založila Ruth Evensen společně se svým tehdejším manželem a pastorem Knutem v roce 1990. Tou dobou už měli oba zkušenost z jiných náboženských hnutí. O sedmnáct let později, tedy v roce 2007, založila Ruth Evensen i politickou stranu Frihedspartiet (Strana svobody), jejímž hlavním programem byl boj proti potratům. Dům Otce jako náboženské hnutí oficiálně zanikl v roce 2013, což Ruth zdůvodnila mnohaletou kritikou ze strany médií. Pro dánské médium B.T. tenkrát uvedla: „Po dvanácti letech nenávisti a štvanice už to prostě nemůžeme vydržet. O Domu Otce se vytvořil zcela zkreslený obraz, který nemá nic společného s realitou. Když už vás nazývají nacistou a přirovnávají k Hitlerovi a já nevím k čemu, tak to musí skončit.“

Krátce poté se rozpadlo i manželství Ruth a Knuta. V roce 2014 už ale byla Ruth opět šťastně vdaná za svého současného manžela Larse Kristiansena. Její ultrakonzervativní politická strana pak vzala za své v roce 2015.

Volný čas bez politických aktivit ale v tom samém roce Ruth využila k rozjetí nové kariéry, tentokrát influencerky pod značkou Ruth TV, kde dodnes komentuje jak nařčení ze strany médií, tak současný stav společnosti. Diváky také nechává nahlédnout do svého perfektně secvičeného „soukromí“, kdy svoji rodinu hostí třeba na bývalém zámku nedaleko České Lípy nebo společně s Larsem komentují různé pasáže z Bible.

Dvaasedmdesátiletá distingovaná dáma se přes svůj kanál na YouTube prezentuje vždy perfektně upravená. Mluví sice dánsky, ale svá kázání doplňuje anglickými titulky. Někdy si do bohatě zdobených interiérů zve i hosty, například svého syna Josepha nebo vnuka s přítelkyní. Videa vznikají v několika nemovitostech, které jsou vyzdobené luxusním nábytkem a stříbrnými svícny, nechybí ani živé květiny, zvláštní oblibě se těší bílé orchideje. Všechny interiéry jsou vybaveny tapetami ve viktoriánském stylu, pruhovanými nebo jinak dekorovanými těžkými závěsy, to vše doplňují lampy a lucerny, což částečně navozuje zámeckou atmosféru, nebo přinejmenším připomíná modelové obýváky z obchodního domu s nábytkem.

Díky těmto záběrům na typické závěsy, dekorace a květiny nebo výhledům z oken se nám podařilo identifikovat místa, kde se natáčelo. Všechna se nacházejí v