Alžírsko zvyšuje tlak na lidskoprávní organizace, aktivisty a novináře. Za běžnou práci je zavírá do vězení

Alžírská vláda je terčem kritiky zahraničních lidskoprávních organizací. Ty varují, že úřady v Alžírsku stále více utlačují aktivisty, kteří upozorňují na neblahé poměry v zemi, a také novináře. A bijí na poplach, že tamní lidskoprávní situace je znepokojivá jako už dlouho ne.

V posledních týdnech (nejen) Alžírskem rezonovaly zejména dvě kauzy. Tou první je nucené rozpuštění přední lidskoprávní skupiny Alžírská liga pro obranu lidských práv (LADDH), druhou pak zadržení předního domácího novináře Ihsanea el-Kádího (Ihsane El-Kadi). Oba případy jsou vnímány jako doklad toho, že alžírské vládní úřady přitvrdily v umlčování svých kritiků.

Postih za běžnou práci

Pozoruhodné je už to, jakým způsobem byla Alžírská liga pro obranu lidských práv rozpuštěna. Rozhodl o tom loni v září soud, přičemž samotní členové a další aktivisté se o verdiktu dozvěděli teprve prostřednictvím sociálních sítí, a hlavně až o několik měsíců později. Úředně je nikdo neinformoval, vypovídají v článku Deutsche Welle. Na Facebooku LADDH upřesnila, že soud začal už loni v červnu, jenže ji samotnou o tom úřady nevyrozuměly, takže o soudu nevěděla a nemohla se před ním nijak hájit.

Alžírská liga pro obranu lidských práv byla založena v roce 1986 a doposud patřila k vůbec nejaktivnějším lidskoprávním uskupením v Alžírsku. Teď ji úřady obvinily z „podezřelé činnosti“ a z toho, že nedodržela pravidla o správě organizací tohoto typu. Podle soudního verdiktu se skupina provinila netransparentním financováním a rovněž tím, že vůbec existuje – to soud prohlásil za nezákonné, protože vedení uskupení opustilo zemi.

Není to pravda, namítá zástupce ředitele LAADH Saíd Salhi. Připustil, že on sám i s rodinou uprchl loni v červnu do Belgie, protože se obával pronásledování, samotné vedení organizace však podle něj dál zůstává v Alžírsku.

Faux et intox, la requête du ministère de l'intérieur remonte au 04 mai alors que moi Saïd SALHI j'ai quitté l'Algérie le 23 juin de la même année, et pour votre info je ne suis que vice président, les présidents de la LADDH Me Zehouane et Benisaad sont bien en Algérie. https://t.co/gRj3vRPrRN — said SALHI (@saidsalhi527) January 31, 2023

„Lež a oblbovačka, žádost ministerstva vnitra pochází ze 4. května, zatímco já (…) jsem Alžírsko opustil 23. června,“ upřesnil Salhi na Twitteru. „A pro vaši informaci: jsem jen viceprezident, prezidenti LADDH Me Zehouane a Benisaad jsou opravdu v Alžírsku.“

„Stát nás nesnáší za práci, kterou dělají všechny lidskoprávní organizace po světě,“ podotkl v rozhovoru s Deutsche Welle. „Dokumentujeme porušování práv a monitorujeme mechanismy moci. To je důvod, proč naši práci zakázali. To je důvod, proč naše aktivisty nálepkují jako ‚teroristy‘.“

Podle Světové organizace proti mučení (OMCT), Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a české Ligy lidských práv (LLP) se situace pro alžírské obránce lidských práv natolik zhoršila, že je „znepokojivější než kdy předtím“.

„Všechna fakta (…) svědčí o soustavném zhoršování a (také) dokládají, že (v Alžírsku) jsou porušovány základní práva a svobody,“ napsaly organizace ve společném prohlášení.

Kritici, nebo teroristé?

Alžírsku navíc vyčítají také útlak tamějších novinářů. Upozorňují na uvěznění už zmíněného předního alžírského novináře Ihsana el-Kádího, který byl zadržen loni v prosinci. Úřady ho obvinily ze šíření propagandy ve prospěch zahraničních sil a nezákonného vybírání finančních darů. Údajně tím ohrozil bezpečnost státu, a skončil tak v rukách bezpečnostních složek a jeho webové stránky i rozhlasová stanice byly umlčeny.

El-Kádího novinářská aktivita se často strefovala do alžírské vlády – například zpochybňoval úspěch vládní protikorupční politiky. Podle jeho obhájce mu teď kritika vlády může vynést až sedm let za mřížemi.

V lednu už volala po jeho propuštění také lidskoprávní organizace Amnesty International. „Stíhání el-Kádího přichází po dalších případech obtěžování, zastrašování a protiprávních uvěznění novinářů v Alžírsku,“ připomněla a upřesnila, že „za poslední dva roky úřady zadržely, předvolaly nebo odsoudily nejméně jedenáct dalších novinářů.“

„Je šokující a hanebné sledovat alžírské úřady, jak omezují svobodu tisku a právo na svobodu slova pod záminkou bezpečnosti,“ prohlásila Amna Guellali z Amnesty International. „El-Kádí a všichni novináři mají mít možnost svobodně informovat o záležitostech státu, i když kritizují ty u moci.“

Utahování šroubů

Saíd Salhi se domnívá, že za opožděným zveřejněním soudního rozhodnutí o rozpuštění skupiny LADDH stojí návštěva americké diplomatky Michele Sison, která je náměstkyní ministra zahraničí USA pro záležitosti mezinárodních organizací. Sison navštívila Alžírsko a Maroko mezi 21. a 26. lednem, aby „jednala o sdílených mnohostranných prioritách napříč systémem OSN, včetně důležitosti lidských práv v kontextu vstupu Maroka a Alžírska do Rady OSN pro lidská práva“.

Salhi je toho názoru, že alžírská vláda chtěla náměstkyni Sison vyslat jasný vzkaz: „V LADDH už nemáte kontaktní osobu.“

Úřady navíc kromě samotné skupiny zakročily také proti jejím členům. Někteří už byli zadrženi na základě vážných obvinění, například z terorismu. Jiní, tak jako Salhi, ze země uprchli.

Alžírská vláda přidala na razanci od roku 2019, kdy vzniklo prodemokratické protestní hnutí Hirak. To se původně postavilo proti další kandidatuře Abdelazíze Boutefliky, tehdejšího prezidenta, který je dnes již po smrti. K rezignaci ho přiměly právě prodemokratické protesty v dubnu 2019. Hnutí Hirak zůstalo aktivní i poté a upozorňuje například na státní korupci.

