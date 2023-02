Kreml a film. Ruská kinematografie sloužila propagandě dávno před loňskou invazí

Diktátor Vladimir Putin v lednu nařídil ministerstvu kultury, aby zajistilo promítání filmů o „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině v ruských kinech. Pro tento účel mají prý vzniknout dokumenty o „hrdinství ruských vojáků“. Půjde o další prohloubení vlivu propagandy na veřejný prostor v Rusku, ale zároveň to není nic až tak nového. V ruské kinematografii už delší dobu vznikají filmy s vládní podporou, které oslavují ruské vojáky a očerňují Ukrajince.

Ruská propaganda namířená proti Ukrajině a také proti „kolektivnímu západu“ má mnoho podob. Od těch zcela zjevných až po těžko postřehnutelné, ale o to víc subverzivní. Přibližně v posledních dvaceti letech, tedy v době vlády Vladimira Putina, v Rusku pomalu rostly nepřátelské nálady a celková militarizace společnosti. Především z pohledu zvenku si toho málokdo všímal – anebo jsme tomu alespoň přisuzovali menší vážnost, než by bylo záhodno.

Tak je to bohužel s mnoha historickými zvraty, ať je to začátek války, nebo třeba revoluce – až poté, co taková událost proběhne, vidíme najednou všechny ty detaily, které k ní vedly, a člověku se zdá neuvěřitelné, že jsme je všichni nepostřehli dávno. Mnohé se dalo vysledovat, pokud bychom se zabývali kulturou, jaká v Rusku vznikala už před invazí. Propaganda se dotkla prakticky všech jejích oblastí, ale možná tou nejzásadnější je kinematografie. Už Lenin říkal: „Ze všech umění je pro nás film uměním nejdůležitějším!“ O domácí produkci, která přímo oslavuje ruský imperialismus, není v tamních kinech a televizích nouze. I proto na sankčních seznamech EU nechybí ani lidé z filmového průmyslu, například populární ruští herci Sergej Bezrukov a Vladimir Maškov, kteří oba invazi veřejně podpořili.

Hrdinní ruští „mírotvorci“

U řady ruských filmů není velký problém poznat, že jde o čistou propagandu. Týkají se většinou přímo vojenských konfliktů vedených Ruskou federací, kde se ukazují ruští vojáci jen v nejlepším světle. Například už v roce 2012 se v kinech objevil snímek Avgust vosmogo (Osmého srpna) režiséra Džanika Fajzijeva odehrávající se v prvních dnech rusko-gruzínské války v Jižní Osetii. Hlavní hrdinkou je rozvedená matka, která se vydává do jižní Osetie zachránit svého syna. Přitom jí pomáhá jednotka ruských vojáků, jež jsou vyobrazeni jako hrdinové na mírové misi zachraňující místní obyvatelstvo, i když není moc jasné před čím. Samotná podstata konfliktu se ve filmu moc nerozebírá, ale všichni poznají, kdo jsou dobří hoši – ti „naši“. Ruské ministerstvo kultury dalo na tento válečný velkofilm 250 milionů rublů.

Podobně vybájenou verzi jiného konfliktu ukazuje také nedávný film Něbo (Nebe) Igora Kopylova o válce v Sýrii. Trailer na film začíná slovy: „Bylo přijato státní rozhodnutí podpořit