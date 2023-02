Nerudová se na čelo dostala příliš brzy. V závěru její kampani došly síly, říká Pavlův politický marketér

Martin Burgr, politický marketér z týmu Petra Pavla, tvrdí, že je ostrá kampaň Andreje Babiše nezaskočila. „Podle mě však nezvládli její formu, která byla až příliš agresivní,“ říká v rozhovoru. Mluví i o důvodech, proč podle něj neuspěla Danuše Nerudová, která se dva měsíce před volbami dostala na čelo průzkumů. Podle Burgra to bylo z hlediska kampaně moc brzy: „Je poté náročné si první příčku udržet a mít promyšlené, čím si ji udržet a čím emoce ke kandidátovi umocnit.“

Martin Burgr je slovenský politický marketér. Pracoval v týmu zvoleného prezidenta Petra Pavla, předtím byl poradcem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a pracoval ve volebním týmu Matúše Vally, Zuzany Čaputové a koalice PS/Spolu:

Jaká byla jeho role v kampani Petra Pavla a jak vypadal jeho den?

Jak prezidentský kandidát pracuje se sociálními sítěmi?

Zaskočila Pavlův tým Babišova snaha vytvořit z války téma?

Proč podle něj neuspěla Danuše Nerudová?

Zapojí se do předvolební kampaně na Slovensku?

Co dělá marketér kampaně po volbách? Nenudí se?

Ne, každou kampaň je následně třeba i vyúčtovat, takže jsem shromažďoval faktury.

Jak jste se vlastně dostal ke kampani Petra Pavla?

Byla to dlouhá cesta, ale začalo to tím, že mě po slovenských prezidentských volbách, v nichž zvítězila Zuzana Čaputová, oslovil tajemník pana generála. Sešli jsme se, protože chtěl slyšet nějaké rady a základní pokyny, co a jak dělat. Tam začal náš kontakt.

V kampani Zuzany Čaputové jste byl jedním z klíčových komunikačních stratégů, později jste byl i jejím poradcem v Prezidentském paláci. Když Petr Pavel po vítězství představoval svůj tým, byl jste představen jako ten, kdo měl na starosti sociální sítě. Jaká přesně byla tedy vaše role v jeho kampani?

Vedl jsem tým sociálních sítí, který měl na starost produkci veškerých digitálních výstupů. Jelikož mi je bližší celková komunikace, byl jsem i mezi lidmi, kteří se společně s generálem