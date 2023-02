Obětí ničivého zemětřesení jsou i uprchlíci, naši kolegové truchlí po mrtvých příbuzných, říká regionální ředitel Člověka v tísni

Ničivé zemětřesení s epicentrem poblíž turecko-syrských hranic udeřilo už před dvěma dny, přesto jeho obětí pořád přibývá. K dnešnímu poledni už je potvrzeno přes 11 tisíc mrtvých a více než 35 000 zraněných, což s největší pravděpodobností není konečná bilance tragédie. Přestože otřesy pocítilo kolem 27 milionů lidí včetně Kypřanů nebo Izraelců, nejhorší škody katastrofa napáchala na jihu Turecka a severu Sýrie. Co přijde teď? Jak pomoci? Deník N o tom mluvil s regionálním ředitelem Člověka v tísni pro oblast Blízkého východu Tomášem Kocianem.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

jaká humanitární situace panovala v zasažené oblasti před zemětřesením;

proč a v čem se záchranné akce v Turecku a Sýrii liší;

proč jsou záchranné operace zdlouhavé a komplikované;

zda se neštěstí dotklo milionů uprchlíků, kteří v regionu žijí;

a jestli turecký prezident Erdogan využije tragédii ve svůj prospěch.

Popsal byste nejdříve, jak ta nejvíce poničená oblast před pondělním zemětřesením vypadala?

Na turecké straně, v oblasti města Gaziantepu a provincie Hatay, žije vůbec nejvíc syrských uprchlíků v celém Turecku – zhruba milion a půl. Turecko je v zásadě funkční stát s poměrně funkční infrastrukturou, v tomto ohledu problém nebyl. Ale samozřejmě tam panují dlouhodobé potíže s integrací uprchlíků. Téma běženců ze Sýrie totiž v turecké společnosti budí velké vášně, tím spíš teď, když se blíží volby (plánované na 18. června, pozn. red.). Proto se také Turecko se Sýrií sbližují.

(Turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan se do společnosti snaží vyslat signál, že ho uprchlické téma trápí. Opozice ho totiž nařkla, že to byl právě on, kdo uprchlíky vítal. Tak to ostatně také