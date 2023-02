Poslanci bez médií, ministři s čistou lustrací, navrhuje koalice. „Je to cílený útok,“ říká Havlíček

Andrej Babiš dorazil v úterý na možná jednu ze svých posledních schůzí této Poslanecké sněmovny. A zrovna mu to vyšlo na jednání, které se ho velmi týká. Koalice totiž na aktuálním plénu předloží dvě novely, které mohou právě šéfovi hnutí ANO a neúspěšnému prezidentskému kandidátovi do budoucna znepříjemnit politický život. Nově by například jako poslanec nemohl vlastnit média. V Babišově svěřenském fondu je přitom vydavatelství Mafra.

Do Babišových plánů mohou zasáhnout –⁠ tedy pokud je dolní komora schválí –⁠ celkem tři novinky. Jednak vláda schválila a poslala poslancům novelu zákona, která by po budoucích ministrech a jejich náměstcích mohla požadovat čisté lustrační osvědčení.

Tím politici doloží, že v minulosti například nespolupracovali s komunistickou tajnou policií StB. Babiš je přitom na Slovensku stále vedený jako její spolupracovník. Expremiér se sice soudí, aby jeho jméno úřady sousední země ze svazků vymazaly, zatím se mu to však nepodařilo.

Druhé dva návrhy se týkají zpřísnění legislativy o střetu zájmů, přičemž do tohoto balíku patří i již zmíněná média.

„To je jasný lex Babiš a podle našeho názoru to je naprosto skandální. Myslím, že i pětikoalice si uvědomuje, že je to na novelu uměle naroubováno. Pro nás je to z tohoto pohledu nepřijatelné a je to naprosto cílený útok,“ myslí si místopředseda Sněmovny za hnutí ANO Karel Havlíček.

„Politik, který vlastní mediální domy, chtě nechtě ovlivňuje obsah a pokřivuje