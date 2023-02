Zemětřesení předvídat neumíme. A nejspíš to nepůjde nikdy, říká český geofyzik

Kdykoli dojde k ničivému zemětřesení – jako nyní v Turecku a Sýrii –, vždy vyvstane táž otázka: opravdu se to nedalo předpovědět? Co v tom vědcům brání?

Dr. Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu AV ČR má k tématu velmi blízko, momentálně se totiž zabývá systémem včasného varování před zemětřesením – což je ale něco úplně jiného než možnost předpovědi.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč je snaha o předpověď zemětřesení marná?

Jak může vypadat systém včasného varování, co zmůže a co ne?

Co má zemětřesení společného s počasím?

Proč se se svou předpovědí trefil nizozemský astrolog?

Začnu nevyhnutelnou otázkou. V těchto dnech jsme svědky tragédie v Turecku a Sýrii, počet obětí tamního zemětřesení stále ještě neznáme, už nyní je však mimořádně velký. Opravdu se to nedalo nějak vypozorovat předem?

Ne, varovat obyvatele předem nebylo možné. Předpověď zemětřesení není v dnešní době uskutečnitelná. S jistotou víme jen to, kde všude se nacházejí seismické zlomy. Pokud víme, kdy tam naposledy bylo velké zemětřesení, často dovedeme spočítat, že je v té oblasti už kumulované velké napětí – za desítky, někdy stovky let. Z toho nepoznáme, jestli se zemětřesení akutně blíží, můžeme ale odhadnout, jak velké bude, až nastane. Ale to je všechno, co