Zpěvačka Beyoncé je královnou Grammy. Zbaví se tím kritiků?

Byl by to dobrý chyták i pro ty, kteří dlouhodobě sledují hudební scénu. Víte, kdo za 65 let udílení hudebních cen Grammy získal nejvíce ocenění?

Žádná popová celebrita ani rocková hvězda, ale dirigent maďarského původu Georg Solti (1912–1997). Po noci z této neděle na pondělí už ale rekord v počtu získaných cen nedrží. Novou rekordmankou se stala Beyoncé, která dohromady získala už dvaatřicet cen Grammy, což je o jednu více než Solti.

Jednačtyřicetiletá americká zpěvačka byla nominovaná už osmaosmdesátkrát – stejně jako její partner, rapper Jay Z. Někteří je označují za královnu a krále Grammy. Jenže při bližším pohledu zjistíme, že to není tak jednoznačný úspěch.

O čem jsou ceny Grammy

Její koncerty jsou vždycky událost. Skvělý zpěv, dokonale propracovaná hudebně-vizuální show, čistě ženská kapela, synchronizovaní tanečníci na pódiu. Takhle vypadá prvotřídní popová produkce světové úrovně.

Ale abychom se vrátili ke Grammy, Beyoncé dosud nezískala hlavní cenu za nejlepší album roku za žádnou ze