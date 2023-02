Copak Kléma, ten má pod čepicí…

Seriál Přepište dějiny: Obraz Klementa Gottwalda doznal za posledních třicet let mnoha změn. Od vyzdvihovaného dělnického vůdce z doby komunismu až k masovému vrahovi. V každém případě se jeho historická role do značné míry koncentruje na období po roce 1948 a jen několik málo let jeho prezidentství. Přičemž o tom, že vzbuzovala rozpaky již na sklonku komunistické vlády, svědčí i rozporuplné přijetí brčálově zelené stokorunové bankovky s jeho portrétem. O realitě 50. let již nebylo tak docela možné mlčet. Nic to však nemění na tom, že se nám během posledních tří dekád tak trochu vytratil Gottwald před rokem 1948.