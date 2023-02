Částečný součet: Kometa z Oortova mračna a zapomenutý matematik z Jenšovic u Vysokého Mýta

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomíná zapomenutého českého matematika, faráře Václava Šimerku, a popisuje dráhu komety, která je teď s trochou snahy k vidění – poprvé od časů neandertálců.