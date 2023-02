Banky chtějí více za předčasné splacení hypotéky. Kolik by klient zaplatil a jak je to v zahraničí?

Kdo si bral v poslední době hypotéku, naplno pocítil politiku centrální banky, která do poloviny loňského roku výrazně zvyšovala základní úrokovou sazbu. To se projevilo i v úrocích úvěrů na bydlení, jež se tak výrazně prodražily. Řešením může být převedení úvěrů k jiné bance v době, kdy úrokové sazby klesnou. Jenže to se kvůli novele zákona o spotřebitelském úvěru může v některých případech výrazně prodražit. Vysvětlujeme, co může novinka znamenat pro spotřebitele a jestli je vůči němu přísnější než v sousedních zemích.