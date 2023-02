„Teď jsme v lepší pozici.“ Koalice hledá strategii, jak ve Sněmovně protlačit korespondenční volbu

Podle původních úvah šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové měli mít Češi v zahraničí už letos možnost volit prezidenta korespondenčně. Hlasování na dálku je ve vyspělých zemích obvyklé, Česku ale tento institut stále schází.

TOP 09 nyní na sociální sítě vyrukovala s grafikami, jejichž tváří je poslanec Marek Ženíšek. Jejich základním argumentem je to, že občané v zahraničí to mnohdy mají do volebních místností i tisíce kilometrů daleko.

„Korespondenční volba je řešením a my ji chceme v tomto volebním období prosadit,“ argumentuje na grafice Ženíšek.

Korespondenční volbu prosadíme. Obstrukcím populistů, kteří se bojí vůle vlastních občanů, navzdory! pic.twitter.com/RUKV1IZWrM — TOP 09 (@TOP09cz) February 4, 2023

Loni korespondenční volbu zablokovala opozice, vláda navíc čelila neobvykle pomalému legislativnímu tempu – jinak řečeno, skrz Sněmovnu se v porovnání s jinými volebními obdobími dostávalo zřetelně málo návrhů. Bylo tak problematické zkoušet „vysedět“ opoziční obstrukce, čas na schvalování zákonů utíkal.

Konkrétní parametry návrhu jsme v Deníku N popsali loni v létě. Tehdy začínalo být zřejmé, že koaliční politici sice změnu chtějí, ale prosadit v té době nešla.

Téma korespondenční volby pak znovu zvedla Pekarová Adamová už před prvním kolem prezidentské volby. „Odvolila jsem ve Vídni spolu s českými občany, kteří zde žijí. Jedna z mých osobních priorit je prosadit korespondenční volbu (i kdybychom měli být v PS týden v kuse), a usnadnit tak všem voličům uplatnění občanského práva,“ napsala na sociální síti Twitter.

Šéfka TOP 09 a současně i Sněmovny nyní pro podcast Ptám se já řekla, že korespondenční volbu koalice zcela jistě prosadí v tomto volebním období. „Říkám to zcela s plnou odpovědností toho, že vím, že to není jednoduché prosadit skrze SPD a hnutí ANO, které tomu velmi brání. Ale i kdybychom měli nocovat v Poslanecké sněmovně, tak to prosadíme,“ uvedla.

Rovněž šéf Pirátů Ivan Bartoš za korespondenční volbou dál stojí. „Pracujeme stále na tom. Věřím, že korespondenční volbu prosadíme, aby v dalších volbách – evropských – už lidé měli možnost volit korespondenčně,“ řekl Deníku N.

Obdobně mluví i šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. „Jsme připraveni tento bod programového prohlášení vlády naplnit. Jak? To je věc dohody v rámci celé vládní koalice, na základě této dohody vám nebudu prozrazovat další kroky, jak toho dosáhneme. Ale dosáhneme toho,“ řekl Výborný coby zástupce trojkoalice Spolu.

Jak na opoziční obstrukce

O tom, jak konkrétně chtějí opozici přesvědčit, aby tentokrát na korespondenční volbu kývla, nebo jak se vypořádat s případnými