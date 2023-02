„Ukrajinci by si měli zvládnout zaplatit kolotoč.“ Děti uprchlíků letos nebudou mít Matějskou pouť jeden den zdarma

Pořadatelé Matějské pouti v Praze letos neplánují, že by podobně jako loni během jednoho dne umožnili dětem ukrajinských uprchlíků a jejich rodinám vstup na atrakce zdarma. Organizátorka a mluvčí pouti Eva Kočková krok vysvětlila tím, že už se ukrajinské děti zařadily do běžného života. „My upřednostňujeme děti, které nemají rodiče,“ řekla Deníku N. Na facebookové stránce pouti se objevilo zdůvodnění, že vstup zdarma nebude kvůli kritickým komentářům, podle organizátorky však stránky nejsou oficiální. Zdůvodnění pak zmizelo.

Kočková potvrdila, že ukrajinské děti a jejich doprovod letos nebudou mít – na rozdíl od loňska – jeden den vstup na atrakce zdarma. „V letošním plánu nemáme tenhle den pro děti z Ukrajiny,“ řekla Deníku N.

Loni, pár týdnů po začátku války na Ukrajině, oznámili zástupci Matějské pouti na svých webových stránkách, že ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda uspořádají sbírku pro napadený stát. Den pro ukrajinské uprchlíky se konal loni 21. března a byl spojen s každoroční akcí Den pro handicapované.

Na facebookové stránce Matějská pouť se nedávno objevila informace, že letošní vstup na atrakce si ukrajinské děti a jejich rodiče musejí zaplatit. Správce stránky na začátku letošního února vytvořil událost Matějská pouť 2023, v jejímž popisu stálo: „Po velké útočné kritice v komentářích z minulého roku již tuto akci neumožníme podruhé ukrajinským válečným uprchlíkům a jejich dětem. Omlouváme se.“

Když v březnu 2022 Matějská pouť oznámila, že se chystá zahrnout do Dne pro handicapované i děti z Ukrajiny, v komentářích na Facebooku se objevily odmítavé reakce. „Jako pardon já jsem člověk co rád pomůže … Ale odsud podsud.. kdy se bude pomáhat naším občanům ?? Maminkám s dětmi ??? Co na to prostě nemají ??? Vždyť to je už přehnané !!!“ napsala uživatelka se jménem Nikol Niky v komentářích pod příspěvkem. Komentář sklidil 135 lajků.

„No jasně kdežto pro naše děti uděláte ceny šílené, aby se vám to vrátilo protože NIKDY NIC není zadarmo. Vždy to někdo musí zaplatit!!!!! Navrhuji se jim na pouť vysr… Ať tam lezou jen Ukrajinci kteří to budou mít zadarmo,“ zněl komentář účtu se jménem Lada Brožová.

„A od nás Čechů budete chtít peníze??? To si děláte prdel ne neni lepší dát jeden pro všechny atrakce zdarma než jen ukrajincum a Češi vam budou platit posíláte svoje lidi proti sobě ostuda Čechům,“ reagoval účet se jménem Kikiljanka Kikiána Martinková.

Kočková ovšem odůvodnění, že vstup zdarma nebude kvůli negativním komentářům, v telefonickém rozhovoru popřela. „To není pravdivé, že by to bylo podle nějakých reakcí. Prostě jsme