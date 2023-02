Sčítání hlasů do rána? Ať komise fungují na směny jako obsluha v kavárně, navrhl Lacina v Aréně N

Poslanec a místopředseda Starostů a nezávislých Jan Lacina v Aréně N hájil plán zkrátit volby na jeden den. Ten schválila vláda na návrh ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana. Mělo by se volit jen v pátek od sedmi do 22 hodin. Problém s dlouhou zátěží pro členy volebních komisí navrhuje Lacina vyřešit jejich střídáním. Předloha ale podle něj ještě dozná změn – především by chtěl volební den přesunout z pátku na neděli. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a podcastových platformách.

Na co se v podcastu také ptáme:

Jaké jsou důvody ke zkrácení voleb ze dvou dnů na jeden?

Proč Starostové a nezávislí nediskutovali návrh svého předsedy s veřejností?

Proběhla nějaká diskuse alespoň v rámci hnutí či poslaneckého klubu?

Měla by Česká televize vysílat volební studio mezi půlnocí a čtvrtou ráno?

Jak mají fungovat volební komise, pro které by změna znamenala čtyřiadvacetihodinovou nepřetržitou zátěž?

Proč vláda neupřednostnila plnění svého programového prohlášení, v němž slíbila zavést korespondenční hlasování ze zahraničí?

Vláda schválila zákon předložený ministrem vnitra a vaším předsedou Vítem Rakušanem, podle kterého bychom volili pouze v pátek, a to od sedmi do 22 hodin. Souhlasíte s tím?

Jsme v Evropské unii taková bílá vrána, protože jsme poslední zemí, která má dvoudenní volby. Takže z tohoto úhlu pohledu asi nějaká racionalita v těch jednodenních volbách skutečně bude. Mluvíte-li o pátku, tam bych nebyl takhle vyhroceně souhlasný s tím termínem. Za sebe bych doporučoval například neděli. Taky proto, že se mi líbí ten bonmot, který jsem kdysi četl někde v novinách, že Němci jsou schopni v neděli dojít ráno do kostela, odpoledne odvolit a večer na Bundesligu a všechno to zvládnou za jeden den.

V Evropské unii ale budeme bílá brána i s pátečním hlasováním. Neděle je naprostý standard nejenom v Německu.

Ono není vyloučeno, že to tou nedělí skončí. Návrh od pana ministra Rakušana není v téhle věci ortodoxní.

Jak ten zákon vznikal? Byla mezi Starosty a nezávislými nějaká diskuse? Protože pro veřejnost to byl blesk z čistého nebe.

Tak ono je to v programovém prohlášení vlády.

Tam je pouze slib usnadnit voličům získávání voličských průkazů a zmodernizovat správu voleb.

To, co je v návrhu opravdu podstatné, není to jednodenní hlasování, ale to, že vznikne centrální registr voličů.

Vím, že v tom zákonu je spousta dalších změn, ale pozornost vyvolala tahle. A není divu, protože se týká všech voličů. Nemělo se o tom diskutovat s veřejností otevřeněji?

Největší změna není ten jeden den, ale to, že si budete moct vyzvednout voličský průkaz na kterékoliv radnici. Například student z Ostravy, který studuje v Praze, nebude muset jet domů pro voličský průkaz, ale staví se z ČVUT u nás na radnici v Praze 6.



Já se ale ptám, proč nebyla o jednodenní volbě širší diskuse.

Úplně si nedokážu představit, jak by tahle diskuse probíhala. Každý by to viděl trochu jinak.

To je princip diskuse, že to každý vidí jinak.

To samozřejmě ano, ale myslím si, že tyhle věci je možné normálně určit. Některé věci samozřejmě má smysl diskutovat s veřejností naprosto jednoznačně, ale