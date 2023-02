Vývoj bojů (347. den): Bachmut je na tom špatně, ale u Vuhledaru Rusové narazili na zeď

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 5. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Ruská ofenziva nezačne, protože už asi začala. Situace v okolí Bachmutu je velmi těžká, ale nejen tam. Ruská armáda útočí zároveň na více místech. Obzvlášť o Bachmutu i ukrajinské zdroje říkají, že u něj probíhají „pekelné boje“.

Přes víkend se situace zhoršila na severu i na jihu města. Na jihu se Rusové podle všeho probili už do obytných částí města. Na severu pokračuje ruský postup na Krasnu Horu a Paraskovijivku. Z něj pochází video s ustupujícími ukrajinskými vojáky. Ztráta tohoto předměstí by de facto znamenala odříznutí Bachmutu od severu.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

🇷🇺 made further gains within the city today in the Northeast

🇷🇺 also advanced in the South in an effort to expand their foothold in the southern outskirts pic.twitter.com/nGFSolAXb8

