Komentátor Fora 24 měl radit Fialovi. Smlouvu nakonec zrušil

Premiér Petr Fiala (ODS) měl mít nového poradce. V lednu Úřad vlády uzavřel smlouvu s komentátorem a členem redakce internetového deníku Forum 24 Jiřím Sezemským, který měl premiérovi radit v oblasti sociálních věcí, a to až za půl milionu ročně. Sezemský nyní Deníku N řekl, že své angažmá u premiéra přehodnotil. „Rozmyslel jsem si to, mohlo by to vyvolat pochybnosti, jak to kolem mě je,“ řekl s tím, že smlouvu ukončil.