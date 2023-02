„Moje děti pod troskami zmrznou.“ Záchranu obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii ztěžuje mráz, mrtvých stále přibývá

Dnes po čtvrté hodině ranní místního času zasáhlo oblast jižního Turecka zemětřesení o síle 7,8. Pocítili jej také v sousedním Libanonu a Sýrii. Turecko navíc dnes před polednem SEČ zasáhlo druhé, podobně silné zemětřesení.

„Pořád se je snaží zachránit, ale je velká zima a sněží,“ řekla BBC o svých sousedech pětadvacetiletá Ozgul Konakci z Malataye, jednoho ze zasažených měst. Jí a její rodině se podařilo včas uniknout, ale kolem jejich domu se dalších pět zřítilo a jejich obyvatelé zůstávají uvězněni pod troskami.

„Někteří se chtěli vrátit domů, protože byla zima. Pak jsme ale ucítili silné následné otřesy, tak šli zase ven. Alespoň mohli vzít nějaké šaty také pro naše děti,“ popsala a dodala, že se starali hlavně o oblečení, aby jejich děti zůstaly v teple.

Bilance obětí jak z Turecka, tak ze Sýrie prudce roste. Záchranné práce komplikuje chladné počasí, déšť a místy i silné sněžení. Zkázu, kterou zemětřesení napáchalo, ještě zhoršil fakt, že otřesy udeřily v noci, kdy lidé ve svých domovech spali, a proto nestihli včas uniknout. Úřady teď apelují na obyvatele, aby se do budov, které mohou mít narušenou statiku, nevraceli.

Podle informací agentury AFP se ve 14 hodin SEČ počet obětí v obou zemích přiblížil ke dvěma tisícům.

Absolutely horrific scenes out of city of Iskenderun #Turkey , vast devastation and destruction from magnitude 7.8 earthquake. People feared to be under rubble. Death toll already above 200… pic.twitter.com/7Fo6yIyut6

V Turecku i Sýrii se zřítily stovky budov a záchranáři svádějí bitvu s časem o životy těch, kteří uvázli pod sutinami.

BBC v tureckém městě Diyarbakir, kde žije početná kurdská menšina, mluvila se starou ženou, která plakala před troskami jednoho z domů. Čekala, zda se podaří zachránit její uvázlou švagrovou, neteře a synovce. Mladí sousedé ji uklidňovali. Jí však moc nadějí nezbylo – její rodina totiž obývala přízemí dvanáctipatrové budovy.

„(…) Nevím, zda se k nim někdo dostane (…) a je velká zima, moje děti pod troskami zmrznou,“ naříkala žena. Přeživší dům opustili uprostřed noci a ve spěchu; bojí se vrátit pro teplé oblečení a boty.

Najednou se ozval potlesk – v sutinách domu se podařilo nalézt jednoho člověka. Naříkající žena pookřála, i když to nebyl nikdo z jejích příbuzných. Brzy však vyšlo najevo, že dotyčný v troskách zemřel. A skupina lidí zase utichla, hlásí z místa reportéři BBC.

Epicentrum prvního zemětřesení se nachází zhruba 32 kilometrů od tureckého pohraničního města Gaziantep (1,8 milionu obyvatel) a poblíž města Nurdagi. Právě město Gaziantep, známé také jako Antep, je zřejmě v Turecku katastrofou postiženo nejvíce. Turecké úřady odtud dopoledne hlásily nejvíce obětí na životech. Dalším silně zasaženým městem je Kahramanmaras, dříve Maras. Podle tureckého ministra vnitra Sulejmana Sojlua otřesy udeřily v deseti tureckých městech v oblasti.

Obyvatelé zpustošených oblastí prchají ze svých domovů. Na ulicích měst v Turecku i Sýrii se lidé ve strachu z dalších otřesů ukrývali v autech, hlásil brzy ráno Guardian.

Záchranáři i civilisté na obou stranách turecko-syrské hranice stále pátrají po přeživších. V jednom z tureckých měst místní odtahovali kusy betonu a zohýbaného kovu. Lidé na ulicích se snažili volat jména svých příbuzných a známých, kteří uvázli uvnitř částečně zhrouceného, nebezpečně se naklánějícího bytového domu.

Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023