Násilné odvody Maďarů a protimaďarské nálady na Ukrajině? Tvrzení Orbánových médií místní nepotvrzují

Na ulici číhají na muže, které podrobí násilnému odvodu, mnohé z nich ze Zakarpatí odvážejí; naverbované vojáky dokonce nasazují do nejtvrdších bojů – tolik maďarská veřejnoprávní televize. Na konci reportáže také zaznělo, že ten, kdo o „nelidských poměrech“ na Ukrajině promluví, může počítat s potrestáním ze strany ukrajinských úřadů.

Zprávu o údajných nucených odvodech televize spojila s tvrzením, že maďarská menšina v Zakarpatské oblasti kvůli ukrajinským úřadům trpí. „Kromě jazykového a školského zákona postihly maďarskou menšinu v nedávné minulosti četné ukrutnosti: učitele propustili ze zaměstnání jen proto, že jsou Maďaři, maďarské vlajky musely být spuštěny a strhli také sochu turula (maďarský bájný pták a státní symbol, pozn. red.) na hradě v Mukačevu.“

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó minulý týden napsal, že Maďary ze Zakarpatské oblasti odvážejí do bojů: „Ve válce umírají kromě Ukrajinců také Maďaři, protože do ukrajinské armády odvádějí také Maďary, kteří žijí v Zakarpatské oblasti. V uplynulých dnech jsme mohli na několika záběrech vidět, jak brutálně se to někdy děje. Mnozí z nich v této válce už zahynuli.“

I tím Szijjártó argumentoval pro co nejrychlejší uzavření míru – to je stanovisko, které maďarská vláda často zdůrazňuje. Ovšem okamžitý mír si za současných podmínek lze jen těžko představit bez toho, aby Ukrajina ztratila část svého území, protože Rusko nejeví žádné známky ochoty vrátit Ukrajině oblasti, které jeho armáda okupuje.

V Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny žije početná maďarská menšina, která před loňskou ruskou invazí čítala asi 130 až 150 tisíc lidí. Vláda Viktora Orbána se na přítomnost Maďarů na Ukrajině odvolává i při svém odmítavém postoji vůči dodávkám zbraní Ukrajině. Tvrdí, že by tím mohla ohrozit bezpečnost maďarské menšiny, protože zbraně by se údajně daly přepravovat pouze přes území, kde maďarská komunita žije.

Maďaři ze Zakarpatí přitom od začátku proti Rusům bojují také jako dobrovolníci.

Napunk (maďarská edice Denníku N, pozn. red.) tvrzení z televizní reportáže ověřoval přímo u Maďarů žijících v Zakarpatí.

Odvody v Zakarpatské oblasti podle nich skutečně